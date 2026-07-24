'धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे तभी होगी चर्चा', राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी शर्त

नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सियासत तेज हो गई है . लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता, तब तक विपक्ष किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा . वहीं समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर सवाल उठाए . दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने कैबिनेट के फैसले का इंतजार करने की बात कही .

राहुल गांधी बोले- धर्मेंद्र प्रधान हटे बिना नहीं होगी चर्चा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा की बात कही, लेकिन जब वह जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया . राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का रुख पूरी तरह साफ है और छात्रों की तीन प्रमुख मांगें हैं .

उन्होंने कहा कि पहली मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए . दूसरी मांग है कि छात्रों पर लाठीचार्ज और कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो . तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगें . राहुल गांधी ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता, तब तक विपक्ष किसी भी बातचीत या चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा .

इकरा हसन बोलीं- पहले छात्रों की मांग पूरी हो

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि इस समय अलग-अलग बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए . उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मांग पर विपक्ष और छात्र दोनों अटल हैं . इकरा हसन ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन पहले यह भी देखा जाना चाहिए कि पहले से बने फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितनी कार्रवाई हुई और कितनी प्रगति हुई .

चंद्रशेखर आज़ाद ने लाठीचार्ज पर उठाए सवाल

आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि किसी भी घटना में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए . उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जो हुआ, वह पूरे देश ने देखा . उन्होंने कहा कि ये छात्र देश का भविष्य हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई और पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया . चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया और कई छात्रों को अलग ले जाकर पीटा गया . उन्होंने यह भी कहा कि एक छात्रा अभी भी अस्पताल में भर्ती है . उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और यदि पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति से गलती हुई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए .

बीजेपी ने कहा- कैबिनेट के फैसले का इंतजार करें

ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनमोहन सामल ने कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक के फैसले का इंतजार करना चाहिए . उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जो फैसला लिया जाएगा, उसकी जानकारी संबंधित मंत्री दोपहर तीन बजे देंगे .