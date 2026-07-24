राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच पेश हुआ वंदे मातरम बिल, अपमान पर मिलेगी सजा

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को राज्यसभा में हंगामे के बीच प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट टू नेशनल ऑनर (संशोधन) विधेयक पेश किया. यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मौजूदा कानून में संशोधन करने के मकसद से लाया गया है. इस संशोधन विधेयक के जरिए राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान से संबंधित कानूनी प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है.

मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए गए इस विधेयक पर आगे संसद में चर्चा होने की संभावना है. विधेयक को सदन में पेश किए जाने के बाद अब इसे विचार और मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना होगा. केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों को समय की जरूरतों के अनुसार मजबूत और स्पष्ट बनाना आवश्यक है. इसी मकसद से प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट टू नेशनल ऑनर (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है.

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