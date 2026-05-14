हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप-जिनपिंग बैठक से खुलेगा होर्मुज का रास्ता? ईरान वॉर के बीच व्हाइट हाउस का आ गया बड़ा बयान

ट्रंप-जिनपिंग बैठक से खुलेगा होर्मुज का रास्ता? ईरान वॉर के बीच व्हाइट हाउस का आ गया बड़ा बयान

Trump-Jinping Meeting: व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमत जताई है कि एनर्जी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 May 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दो दिवसीय बीजिंग यात्रा के दौरान गुरुवार (14 मई, 2026) को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने जिनपिंग ने ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी संघर्ष और तनाव पर बातचीत की. इस बातचीत के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अमेरिका और चीन दोनों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने पर सहमति जताई है, ताकि वैश्विक बाजार में एनर्जी का फ्री फ्लो हो सके. इसके अलावा, दोनों देश इस बात के लिए भी तैयार हुए हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना रहें.

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

बीजिंग में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया गया. बयान में व्हाइट हाउस ने कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अच्छी बैठक हुई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के बाजार तक ज्यादा पहुंच बढ़ाना और हमारे उद्योगों में चीनी निवेश को बढ़ाना शामिल था.’

यह भी पढ़ेंः Explained: ट्रंप बोले- अच्छे दोस्त, तो जिनपिंग ने कहा- पार्टनर्स! क्या तारीफों के पुल से चीन के करीब होगा अमेरिका?

व्हाइट हाउस ने कहा, ‘अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने भी बैठक के एक हिस्से में भाग लिया. दोनों राष्ट्रपतियों ने अमेरिका में फेंटानिल के प्रीकर्सर्स के बहाव को रोकने में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. साथ ही चीन की तरफ से अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर भी चर्चा की.’

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर व्हाइट हाउस का दावा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के दौरान ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हुई बातचीत पर व्हाइट हाउस ने कहा, ‘अमेरिका और चीन दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमत जताई है कि एनर्जी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहना चाहिए. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन इस होर्मुज स्ट्रेट के मिलिट्रीलाइजेशन और इसके इस्तेमाल के लिए किसी भी तरह के शुल्क लगाने की कोशिश का विरोध करता है.’

व्हाइट हाउस ने कहा, ‘राष्ट्रपति जिनपिंग ने भविष्य में इस अहम समुद्री रास्ते पर चीन की निर्भरता को कम करने के लिए ज्यादा मात्रा में अमेरिकी तेल खरीदने में भी इच्छा जताई है. इसके अलावा, दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है.’

यह भी पढे़ंः Explained: क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे? जानें पर्दे के पीछे की कहानी

Published at : 14 May 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Beijing XI JINPING DONALD Trump IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप-जिनपिंग बैठक से खुलेगा होर्मुज का रास्ता? ईरान वॉर के बीच व्हाइट हाउस का आ गया बड़ा बयान
ट्रंप-जिनपिंग बैठक से खुलेगा होर्मुज का रास्ता? ईरान वॉर के बीच व्हाइट हाउस का आ गया बड़ा बयान
विश्व
Explained: ट्रंप बोले- अच्छे दोस्त, तो जिनपिंग ने कहा- पार्टनर्स! क्या तारीफों के पुल से चीन के करीब होगा अमेरिका?
ट्रंप बोले- अच्छे दोस्त, तो जिनपिंग ने कहा- पार्टनर्स! क्या तारीफों के पुल से बंधेंगे रिश्ते?
विश्व
Explained: क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे? जानें पर्दे के पीछे की कहानी
क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे?
विश्व
Donald Trump China visit: ताइवान पर फिर आमने-सामने अमेरिका-चीन, घर बुलाकर शी जिनपिंग ने दी ट्रंप को कड़ी चेतावनी
ताइवान पर फिर आमने-सामने अमेरिका-चीन, घर बुलाकर शी जिनपिंग ने दी ट्रंप को कड़ी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Delhi दुष्कर्म केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा | Breaking | Latest News | TOP News | Rekha Gupta
Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
महाराष्ट्र
PM मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'
PM मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'
आईपीएल 2026
पंजाब और मुंबई के मैच में 'बारिश' बनेगी विलेन? धर्मशाला से आया फैंस का दिल तोड़ने वाला अपडेट
पंजाब और मुंबई के मैच में 'बारिश' बनेगी विलेन? धर्मशाला से आया अपडेट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 1: शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? कॉलीवुड की साल की टॉप 3 ओपनर में हो पाएगी शामिल?
शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? जानें-यहां
चुनाव 2026
BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल
नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
ट्रैवल
North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
एग्रीकल्चर
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget