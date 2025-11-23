‘देश भर में मचा रखी अफरा-तफरी’, SIR को लेकर चुनाव आयोग पर फिर भड़के राहुल गांधी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार (23 नवंबर, 2025) को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक बार फिर से भारतीय चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा-तफरी मचा रखी है. यह कोई सुधार नहीं, बल्कि थोपा गया जुल्म है.

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा-तफरी मचा रखी है - नतीजा? तीन हफ्तों में 16 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की जान चली गई. हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या - SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया ज़ुल्म है.’

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए वोट चोरी के भी आरोप

उन्होंने कहा, ‘चुनाव आयोग (ECI) ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े. इस कदम का मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक-टोक जारी रहे.’

SIR के नाम पर देश भर में अफ़रा-तफ़री मचा रखी है - नतीजा? तीन हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या - SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया ज़ुल्म है।



कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा भारत का चुनाव आयोग- राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है. अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन-रीडेबल होती और ECI 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता.’

उन्होंने कहा, ‘SIR एक सोची-समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और कई बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कॉलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है. यह नाकामी नहीं, षड़यंत्र है. सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है.’

