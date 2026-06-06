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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर आया CBSE स्टूडेंट वेदांत का रिएक्शन, 'पाकिस्तानी' कहकर किया गया था ट्रोल

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर आया CBSE स्टूडेंट वेदांत का रिएक्शन, 'पाकिस्तानी' कहकर किया गया था ट्रोल

CJP Protest: CBSE छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करते हुए न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 02:06 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को CBSE छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने समर्थन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज का शांतिपूर्ण प्रदर्शन न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगा. वेदांत श्रीवास्तव ने अपने पोस्ट में लिखा कि छात्रों को जवाब मिलना चाहिए, उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रभावित छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है.

वेदांत श्रीवास्तव ने यह भी उम्मीद जताई कि इस आंदोलन से उन सभी छात्रों के लिए सकारात्मक परिणाम निकलेंगे जो इन मामलों से प्रभावित हुए हैं. उनके अनुसार, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और इससे छात्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल हो सकती है

ये भी पढ़ें: CJP Protest: भारत में लैंड करते ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं. प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'शुभकामनाएं और पूरा समर्थन. सही लड़ाई लड़ते रहो.' प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री जनता के प्रति जवाबदेह हैं. उनका तर्क है कि जनता के वोट और टैक्स से सरकार चलती है, इसलिए छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. इसी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव का भी समर्थन मिला है. उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का उत्साह बढ़ाया और उनके समर्थन में कविता भी पढ़ी.

ये भी पढ़ें: Cockroach Janta Party Protest LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन, अभिजीत दीपके भी मौजूद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Published at : 06 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
CBSE CJP Protest Vedant Srivastava
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