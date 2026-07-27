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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFIR, वादाखिलाफी और प्रदर्शन..., कॉकरोच पार्टी के ऐलान ने बढ़ाई टेंशन

FIR, वादाखिलाफी और प्रदर्शन..., कॉकरोच पार्टी के ऐलान ने बढ़ाई टेंशन

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया कि दिल्ली समेत कई BJP शासित राज्यों में छात्रों पर कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने FIR वापस लेने और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने का वादा किया था.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Jul 2026 08:40 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसके तहत CJP ने सरकार से 3 मांग की थी. शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा और आंदोलन में शामिल छात्रों पर कार्रवाई न करने की मांग. इन तीन मांगों में एक पूरी हो गई, जिसके तहत धर्मेंद प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया. हालांकि, बाकी की 2 मांगे अभी पूरी नहीं हुई है. इस बीच CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने छात्रों को धमकाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आरोपों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं.

सौरव दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से यह भरोसा दिया था कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा था कि जो एफआईआर पहले से दर्ज हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा और भविष्य में छात्रों के खिलाफ किसी तरह की बदले की भावना से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.

सौरव दास ने बताया कि सरकार ने इन बातों को लिखित रूप में देने का आश्वासन दिया था और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई थी. उन्होंने कहा कि उस समय सीमा का आखिरी दिन अब आ गया है और वे सरकार की ओर से लिखित आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: स्पीकर की अपील पर टूटा गतिरोध, कल एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा-वोटिंग

बिहार में 500 छात्रों पर FIR

बता दें कि देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में सैकड़ों की संख्या में छात्रों के खिलाफ FIR किए गए हैं. इस संबंध में  सौरव दास ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि केवल बिहार में ही लगभग 500 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इनमें गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों और युवाओं से जो वादा किया था, उसे निभाना चाहिए. उनके मुताबिक यह शर्त केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों पर भी लागू होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जगह छात्रों के साथ किए गए वादों का पालन हो.

ये भी पढ़ें: ‘सत्य-सत्याग्रह से डरती मोदी सरकार’, राहुल गांधी का तीखा हमला

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Jul 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Student Protests Cockroach Janata Party Saurav Das
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