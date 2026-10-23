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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के सौरव दास ने देर रात क्यों किया ये पोस्ट? लिखा- 'मुझे बहुत हंसी आ रही है...'

CJP के सौरव दास ने देर रात क्यों किया ये पोस्ट? लिखा- 'मुझे बहुत हंसी आ रही है...'

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 2 रुपये प्रति ट्वीट वाले अंधभक्त ट्रोल्स की बेतुकी साजिश की थ्योरी पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रवक्ता सौरव दास ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 2 रुपये प्रति ट्वीट वाले अंधभक्त ट्रोल्स की बेतुकी साजिश की थ्योरी पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है IT सेल के इन मजदूरों को कोई नया काम मिल गया है. यह साफ दिखाता है कि बेरोजगारी का स्तर कितना भयानक है. 2 रुपये प्रति ट्वीट.

सौरव दास ने ये बातें एक्स पर किए गए एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहीं, जिसमें लिखा गया कि सौरव दास की छवि को बर्बाद करने के लिए कोई बड़ा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है. शायद लाखों करोड़ों कोई खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में सौरव के खिलाफ लोग अनाप-शनाप लिख रहे हैं.

क्राइम ब्रांच के सामने होना था पेश
बता दें कि सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार (22 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन दोनों नहीं हुए. सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस से इसके लिए और समय मांगा है. ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस उन्हें नया नोटिस दे सकती है.

नए सिरे से मिल सकता है नोटिस
सौरव दास और आशुतोष रांका के बुधवार को ही तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों को नोटिस थमाया था. ऐसे में अब अगर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हें एक और नया नोटिस देती है तो सौरभ और रांका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. इसके बाद दोनों की न्यायिक हिरासत को 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 23 Oct 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
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