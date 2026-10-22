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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस की ‘वोट बचाओ’ रैली पर विवाद, 1984 के दंगों की याद दिला BJP ने खोला मोर्चा

कांग्रेस की ‘वोट बचाओ’ रैली पर विवाद, 1984 के दंगों की याद दिला BJP ने खोला मोर्चा

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर की कांग्रेस रैली के विरोध में बीजेपी की तैयारी तेज है. जानें 1984 के सिख विरोधी दंगों और पंजाब चुनाव से जुड़े इस राजनीतिक विवाद की पूरी जानकारी.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 22 Oct 2026 11:22 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी 1 नवंबर की इस रैली को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर है. बीजेपी इस रैली के विरोध में दिल्ली में सिख बाहुल्य इलाकों में कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारी में है. इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली के सिख नेताओं के साथ बैठक भी की है.

1 नवंबर की कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है. जहां एक तरफ पार्टी के तमाम नेता सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर हमलावर है तो वही बीजेपी इसको लेकर जमीन पर भी विरोध की योजना बना रही है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की रैली के विरोध में बीजेपी दिल्ली के सिख बाहुल्य इलाकों में प्रदर्शन, मार्च और सभाएं आयोजित करने की योजना बना रही है. 

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को इसको लेकर पार्टी मुख्यालय के दिल्ली बीजेपी के पंजाबी और सिख समुदाय से आने वाले नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा , दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, जंगपुरा से विधायक तलविंदर मारवाह समेत कई और नेता मौजूद थे. अगली साल के शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने है और दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में सिख और पंजाबी वर्ग के लोग रहते है. ऐसे में पार्टी रणनीति  के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर घेरने को तैयार है. 

बीजेपी नेताओं का क्या मानना है?

बीजेपी नेताओं का मानना है कि 1 नवंबर 1984 को सिख दंगों के दौरान हजारों सिखों की हत्या की गई थी अब फिर से इस दिन रैली करके एक बार दिए कांग्रेस सिखों के जख्मों को कुरेदने का काम कर रही है. उस समय भी देश में अराजकता का माहौल कांग्रेस नेताओं ने बनाया था आज भी अराजकता का माहौल देश में बनाने की कोशिश है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस अपनी प्रस्तावित रैली की तारीख को कोई बदलवा नहीं लाती है तो बीजेपी बड़े स्तर पर उसके विरोध में कार्यक्रमों की योजना बना रही है.  ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगे इनका प्रभाव पंजाब के विधानसभा चुनाव और वहां की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 22 Oct 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Anti-Sikh Riots BJP Anti-Sikh Riots
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