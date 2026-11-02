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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामैराथन हादसा: मेडल लेने के तुरंत बाद युवक को आया हार्ट अटैक, चली गई जान

मैराथन हादसा: मेडल लेने के तुरंत बाद युवक को आया हार्ट अटैक, चली गई जान

हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में एक मैराथन के दौरान एक युवक की रेस पूरी करने के बाद अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. आयोजकों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 02 Nov 2026 12:04 PM (IST)
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1 नवंबर 2026 की सुबह हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में हुई मैराथन के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी मैराथन पूरी करने और मेडल लेने के कुछ ही देर बाद बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई. मणिकोंडा अलकापुर कॉलोनी के रहने वाले कोम्मिनेनी गोपी IBM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं. उन्होंने NEB की तरफ से आयोजित इस मैराथन में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया था.

पुलिस के मुताबिक, गोपी ने मैराथन पूरी की और मेडल लिया. बाद में, नाश्ता करने जाते समय वह अचानक बेहोश हो गया. जब ऑर्गनाइज़र ने यह घटना देखी तो उसे तुरंत स्टेडियम के पास स्थित केयर हॉस्पिटल ले गए. हालांकि, डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने बताया कि उसकी मौत सुबह करीब 8:45 बजे हुई.

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हार्ट अटैक से हुई मौत

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, गोपी की मौत हार्ट अटैक से हुई. हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा. गाचीबोवली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है. मरने वाले के परिवार में उसकी पत्नी और तीन साल का बेटा है.

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मैराथन के दौरान मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी इक्विपमेंट की शिकायत

बताया जा रहा है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने मैराथन के दौरान मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी को लेकर चिंता जताई है. यह दुखद घटना एक बार फिर शहर में फिटनेस और मैराथन ऑर्गनाइज़र के लिए एक चेतावनी बन गई है. गाचीबोवली स्टेडियम में ऐसी कई मैराथन होती रहती हैं, ऐसे में सरकार, पुलिस और सबसे ज्यादा आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है.

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Published at : 02 Nov 2026 11:40 AM (IST)
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