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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम आवास के सामने धरने के बाद संसद के भीतर विपक्ष का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट, काले कपड़ों में पहुंचे सभी

पीएम आवास के सामने धरने के बाद संसद के भीतर विपक्ष का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट, काले कपड़ों में पहुंचे सभी

संसद परिसर में कांग्रेस और विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है. इस दौरान विपक्षी नेता काले कपड़े पहन कर आए हैं. राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान-अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास के बाहर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में हुए कांग्रेस के धरने के एक दिन बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा. कांग्रेस सांसद बुधवार (22 जुलाई 2026) की  सुबह काले कपड़े पहनकर संसद परिसर पहुंचे और संसद के गेट के बाहर प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसदों के साथ कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई. समाजवादी पार्टी के सांसद भी काले स्कार्फ पहनकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एक दिन पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए कांग्रेस के धरने में शामिल हुए थे और कांग्रेस नेताओं के साथ हिरासत में लिए गए थे.

विपक्ष की मांग है कि नीट पेपर लीक मामले और सोमवार को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर संसद में चर्चा कराई जाए. विपक्षी नेता संसद के गेट पर जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध भी किया. हालांकि बुधवार को विपक्ष ने कहा कि किसी भी चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर छात्रों पर लाठीचार्ज होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए और उसके बाद ही चर्चा होनी चाहिए.

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संसद के दोनों सदनों में प्रदर्शन को लेकर चर्चा

सूत्रों के अनुसार सरकार संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है. बताया जा रहा है कि चर्चा किस नियम के तहत होगी, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से बातचीत के बाद करेंगे. राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की. राहुल गांधी ने सरकार के सामने पांच मांगें भी रखीं, जिनमें दोनों मंत्रियों का इस्तीफा, छात्रों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाना और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग शामिल है.

भारतीय जनता पार्टी का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए कर रही है. पार्टी का कहना है कि छात्रों को राजनीति का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए. बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि वह प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के धरने के विरोध में देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी. इस मुद्दे को लेकर सियासी माहौल लगातार गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इस पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Parliament Rahul Gandhi Dharmendra Pradhan NEET Paper Leak CONGRESS
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