भारतीय सेना की LoC पर कार्रवाई, पाक के जासूसी ड्रोन को मार गिराया

जम्मू के खौड़ सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी जासूसी कोशिश को नाकाम किया है. सेना ने एक संदिग्ध सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया. सेना के सूत्रों के अनुसार, यह ड्रोन भारतीय सैन्य ठिकानों के बेहद करीब उड़ान भर रहा था. इसके बाद उसे तत्काल कार्रवाई करते हुए डिएक्टिवेट कर दिया गया.

पाकिस्तानी ड्रोन को सेना के अहम ठिकानों के पास मंडराते हुए देखा गया था. इसके बाद सेना ने इसे मार गिराया. सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद ड्रोन की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जम्मू के अखनूर के खौड़ सेक्टर में एलओसी के पास शुक्रवार तड़के एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए जाने की सूचना मिली थी. यह ड्रोन मंडियाला (छंब) की ओर से भारतीय क्षेत्र की दिशा में आया था. इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन को बरामद कर लिया.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ड्रोन के साथ एक 65 जीबी का मेमोरी कार्ड भी बरामद किया गया है. साथ ही बैटरियां भी इस ड्रोन के साथ बरामद की गई हैं. इनमें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ड्रोन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है. इसकी तकनीकी जांच के लिए संबंधित एजेंसी के पास भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

बता दें, पिछले कुछ महीनों से जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए पकड़े गए हैं. माना जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना की गतिविधियों, तैनाती और सैन्य तैयारियों से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से किया जा रहा था. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इससे जुड़ी अन्य जानकारी का खुलासा हो सकेगा. इनमें ड्रोन की उत्पत्ति, उसके ऑपरेटर और मिशन से जुड़े अन्य अहम पहलुओं से जुड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है.