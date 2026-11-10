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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीजेपी में शामिल होंगे ममता के भाई! बोले- 'शुभेंदु दादा को फिरसे CM बनना चाहिए'

बीजेपी में शामिल होंगे ममता के भाई! बोले- 'शुभेंदु दादा को फिरसे CM बनना चाहिए'

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी के भाई से मिलने के बाद यह अटकलें लगने लगी हैं कि ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 10 Nov 2026 10:50 PM (IST)
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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी के एक बयान से बंगाल में सियासत फिर गरमा गई है. बाबुन बनर्जी ने अपने क्लब में अधिकारी से मिलने के बाद कहा कि "पिछले छह महीनों में  शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लिए जो काम किया है, उसे देखते हुए मैं उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता हूँ."

बाबुन का यह बयान तब आया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कालीघाट में दौरे के लिए पहुंचे थे. जहां वे सबसे पहले ममता के भाई स्वपन (बाबुन) बनर्जी के क्लब की पूजा में गए. उन्होंने वहां पूजा की. साथ ही बाबुन ने कहा कि "मैंने दादा को माला पहनाई, मेरी पत्नी ने माला पहनाई, मेरी बेटी ने जगन्नाथ दिया, मेरे दामाद ने माँ काली की तस्वीर दी, इसके अलावा थोड़ा मुँह मीठा भी कराया.

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बाबुन BJP में शामिल हो सकते हैं!

इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अफवाहें शुरू हो गईं कि बाबुन BJP में शामिल हो सकते हैं! कई लोग दावा करते हैं कि ममता के विरोधियों के खिलाफ शुभेंदु का लहजा थोड़ा नरम है. इस माहौल में, राजनीतिक हलके का एक हिस्सा मानता है कि बाबुन के क्लब की पूजा में शुभेंदु का जाना अहम है.

शुभेंदु पटुआपारा यानी कालीघाट रोड जाकर कुम्हारों और स्थानीय व्यापारियों से मिलने वाले थे. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में कई काली पूजा में शामिल होने का न्योता मिला है. हालांकि, उन्होंने बाबुन की क्लब पूजा की लिस्ट नहीं बताई. मंगलवार शाम को शुभेंदु अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे. बाबुन हाथ में फूल लेकर उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे. उन्होंने शुभेंदु के पैर भी टेके. कार से उतरने के बाद शुभेंदु सीधे बाबुन के क्लब पूजा में चले गए. वे वहां कुछ देर रुके. हालांकि, यह साफ नहीं है कि बाबुन और शुभेंदु के बीच कोई बातचीत हुई या नहीं. बाद में जब इस बारे में पूछा गया तो शुभेंदु ने कहा, "मैं इलाके का MLA हूं. उनके (ममता) भाई ने मुझे बुलाया था. मैं यहां आया था."

ममता से है अनबन

ममता के छोटे भाई 2024 में हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे. लेकिन जब उनका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं था, तो बाबुन ने सबके सामने अपना गुस्सा जाहिर किया. यहीं से बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते के 'टूटने' की शुरुआत हुई. उस समय, बाबुन ने थोड़े 'बागी' होकर, सबके सामने ऐलान किया था कि वह हावड़ा में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे. हालांकि आखिर में ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद, एक के बाद एक घटनाओं में बनर्जी परिवार में दरार साफ होती गई. 

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 10 Nov 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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