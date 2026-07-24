सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद गुरुवार देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया. उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अनशन तोड़ा. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह मौजूद रहे. हालांकि, वांगचुक की प्रमुख मांगों में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा इस समझौते का हिस्सा नहीं रहा.

20 जुलाई को संसद चलो अभियान के दौरान छात्रों के प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया था. एक तरफ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई थी. निजी टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने अनशन खत्म कराने के लिए तेजी से प्रयास शुरू किए.

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी से की बात

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो से फोन पर बात की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वांगचुक की तरफ से उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर सरकार गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार है. बताया गया कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने गीतांजलि आंग्मो से अनुरोध किया कि वह सोनम वांगचुक को अनशन समाप्त करने के लिए मनाएं. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से तैयार किया गया आश्वासन पत्र केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वयं मेदांता अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक को सौंपा. इसी लिखित भरोसे के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया.

सरकार ने सोनम वांगचुक को भरोसा दिया

सरकार ने सोनम वांगचुक को यह भी भरोसा दिया है कि शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के लोगों को किसी निष्पक्ष स्थान पर बातचीत के लिए बुलाया जाएगा. सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत को लेकर पिछले कुछ दिनों से गतिरोध बना हुआ था. संवाद और बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना भी सोनम वांगचुक की मांगों में शामिल था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार ने अगले सप्ताह संसद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के ढांचे के तहत एक स्पेशल विधेयक लाने का आश्वासन दिया है. यह विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है. सूत्रों के अनुसार, संभावना है कि शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को इस प्रस्तावित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है.

सोनम वांगचुक की लद्दाख लौटने की इच्छा

अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने लद्दाख लौटने की इच्छा भी जताई है. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को भरोसा दिलाया है कि लद्दाख लौटने से पहले वह आंदोलन कर रहे लोगों और छात्रों से बातचीत करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों से अपील करेंगे कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा रखें. उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों को किसी भी तरह के समाज-विरोधी तत्वों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आंदोलन कमजोर पड़ सकता है और उसके मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंच सकता है. सोनम वांगचुक का मानना है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना जरूरी है ताकि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके की मदद से निकाला जा सके.

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