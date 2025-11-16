हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में 29 में से 19 सीटों पर जीती LJP-R, चाचा पशुपति पारस ने दी भतीजे चिराग पासवान को बधाई

बिहार में 29 में से 19 सीटों पर जीती LJP-R, चाचा पशुपति पारस ने दी भतीजे चिराग पासवान को बधाई

बिहार में बीजेपी 89, जेडीयू 85, चिराग की पार्टी 19, HAM 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर जीती है. महागठबंधन में शामिल आरजेडी 25, कांग्रेस 6 और लेफ्ट ने तीन सीटों पर जीत हासिल की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Nov 2025 11:39 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव के नतीजों ने जहां एक तरफ बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ाई तो जदयू को भी जश्न मनाने का मौका दिया, लेकिन इन दोनों के बीच NDA की संजीवनी बने लोजपा (र) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब पूरे बिहार में एक युवा नेता का बड़ा चेहरा बन चुके हैं. उनकी पार्टी NDA की हिस्सा थी और उसने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें अपने नाम की हैं. 

चिराग की इस जीत से जहां जनता में खुशी की लहर है, तो वहीं कभी बगावत कर चुके उनके चाचा पशुपति कुमार पासवान ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने भतीजे चिराग को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- मेरे भतीजे, केन्द्रीय मंत्री और लोजपा(र) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बिहार विधान सभा 2025 में मिली शाानदार जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं.

क्या हुआ था चाचा भतीजे के बीच?

2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई थी. राम विलास पासवान के भाई और हाजीपुर के पूर्व सांसद पशुपति कुमार पारस ने 2021 में एलजेपी को तोड़ दिया था. उन्हें चिराग की लीडरशिप पसंद नहीं थी. यह टूट राम विलास पासवान के निधन के मात्र एक साल के भीतर हुई थी. इसके बाद चिराग ने एलजेपी राम विलास और पशुपतिनाथ पारस ने राष्ट्रीय लोकजनशक्ति पार्टी के नाम से अलग पार्टी बनाई थी. 

किस पार्टी को मिली कितनी सीटें?

बिहार चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी 89, जेडीयू 85, चिराग की पार्टी एलजेपीआर 19, जीतन राम मांझी की पार्टी HAM 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चार सीटों पर जीती है. इसके अलावा महागठबंधन में शामिल आरजेडी 25, कांग्रेस 6 और लेफ्ट ने तीन सीटों पर जीत हासिल की है. ओवैसी की पार्टी पांच और मायावती की पार्टी एक सीट पर चुनाव जीती है.  

इस तारीख को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह

सूत्रों के मुताबिक, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को हो सकता है. ये समारोह गांधी मैदान में होगा, जिसमें पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं.

Published at : 16 Nov 2025 11:39 PM (IST)
