दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए चीन ने 'ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम शुरू किया है. यह जानकारी एक सोशल मीडिया रिपोर्ट में सोमवार (22 दिसंबर 2025) को दी गई. शेनझेन स्थित चीनी ऑनलाइन पोर्टल ग्रेटर बे एरिया (GBA) के अनुसार, यह प्रक्रिया पिछली प्रक्रिया की तुलना में आसान है, जिसमें आवेदकों को कई कागजी दस्तावेज भौतिक तौर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी.

इससे पहले भारत में चीनी दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ‘वीचैट’ पर घोषणा की थी कि ऑनलाइन वीजा सेवा प्रणाली 22 दिसंबर से शुरू की जाएगी. दूतावास ने कहा था कि चीनी ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली को भारत में चीनी दूतावास की ओर से 22 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाएगा .उसने कहा कि आवेदक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरने और आवेदन सामग्री अपलोड कर सकते हैं.

चीनी पेशेवरों के लिए व्यावसायिक वीजा

ग्रेटर बे एरिया (GBA) की रिपोर्ट में कहा गया है कि पात्र आवेदक पर्यटक (L), व्यावसायिक (M), छात्र (X) और कार्य (Z) वीजा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म भर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और बायोमेट्रिक प्रक्रिया कर सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए व्यावसायिक वीजा जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए थे. हालांकि, सभी चीनी वीजा आवेदकों के लिए मौजूदा जांच प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी राहत

चीनी दूतावास का यह कदम भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब वीजा आवेदन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक हो गई है. आने वाले समय में इससे दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल सकता है.

