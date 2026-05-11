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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचीन ने अपने नागरिकों को दे डाली बड़ी चेतावनी, '...तो भारत करेगा कड़ी कार्रवाई'

चीन ने अपने नागरिकों को दे डाली बड़ी चेतावनी, '...तो भारत करेगा कड़ी कार्रवाई'

China India Relations: चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को याद दिलाया कि उन्हें अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए.

By : आईएएनएस | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 11 May 2026 05:44 PM (IST)
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सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने हाल ही में नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया था. इसके बाद कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को एक बार फिर वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना अनजाने में भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से सख्ती से बचने की सलाह दी है. 

वाणिज्य दूतावास ने सोमवार (11 मई 2026) को चीनी नागरिकों को याद दिलाया कि उन्हें भारत में एंट्री करने से पहले भारतीय वीजा प्राप्त करना होगा. इसमें कहा गया है कि नेपाल-भारत सीमा एक खुली सीमा है जिसमें अपेक्षाकृत कम सीमा चिह्न हैं, जिससे आकस्मिक सीमा पार करने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले चीनी नागरिकों के लिए. इसमें यह भी कहा गया है कि वैध भारतीय वीजा के बिना उन्हें भारतीय सीमा सैनिकों या पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है.

चीन ने अपने नागरिकों को चेताया

वाणिज्य दूतावास ने चेतावनी दी कि भारत अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को कड़ी सजा देता है. चाहे प्रवेश जानबूझकर हो या अनजाने में, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. ऐसे में दो से आठ साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है और जमानत मिलना मुश्किल होगा. बयान के अनुसार, दूतावास ने नेपाल में रहने वाले चीनी नागरिकों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने, भारत-नेपाल सीमा के निकट के क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने और अनावश्यक गंभीर परिणामों और व्यक्तिगत नुकसान से बचने के लिए जोखिम लेने या स्थानीय गाइडों का अनुसरण करने से परहेज करने का आग्रह किया.

वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले छोड़ दें भारत- चीन

वाणिज्य दूतावास ने चीनी नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि वैध भारतीय वीजा होने के बावजूद, उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में यात्रा करने से पहले भारतीय अधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी. दूतावास ने चीनी नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि उन्हें अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए. अन्यथा, उन्हें किसी भी कानूनी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

भारत-नेपाल बॉर्डर पर चीनी शख्स गिरफ्तार

यह निर्देश बिहार के अररिया जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जोगबानी चेकपोस्ट के पास वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद जारी किया गया है. एसएसबी 56 बटालियन के कमांडेंट जनार्दन मिश्रा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि व्यक्ति की पहचान चीन के हुनान प्रांत के निवासी झोउ हुआन (41) के रूप में हुई है. उसे नियमित निगरानी के दौरान पकड़ा गया था.

ये भी पढ़ें : 'मैं जेल में बीमारियों से जूझ रहा हूं...', बांग्लादेश HC ने नहीं सुनी हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की अपील, खारिज कर दी जमानत याचिका

Published at : 11 May 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
नेपाल INDIA CHINA
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