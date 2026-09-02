Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासबसे ज्यादा बैंक-रेलवे में भ्रष्टाचार, CVC रिपोर्ट से खुलासा, जानें बाकी सेक्टर का हाल

सबसे ज्यादा बैंक-रेलवे में भ्रष्टाचार, CVC रिपोर्ट से खुलासा, जानें बाकी सेक्टर का हाल

सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पिछले साल सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कुल 70,584 शिकायतें मिली थीं. इनमें से 31 दिसंबर 2025 तक 64,905 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 02 Sep 2026 08:31 PM (IST)
Preferred Sources

सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए हैं. CVC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की 70,500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें बैंकों और रेलवे के खिलाफ थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, सतर्कता आयोग की ओर से काम करने वाले मुख्य विजिलेंस अधिकारियों (CVO) को कुल 70,584 शिकायतें मिली थीं. इनमें से 31 दिसंबर 2025 तक 64,905 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था.

सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में कहा गया है, ‘साल 2025 के अंत तक कुल 5,679 शिकायतों की जांच या कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी. इनमें से 2,002 शिकायतें ऐसी थीं, जो 3 महीने से अधिक समय से लंबित थीं.’ सीवीओ से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करें. रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आयोग समय-समय पर सीवीओ के पास लंबित शिकायतों की समीक्षा करता है. 

बैंकों के सीवीओ को सबसे अधिक 9,933 शिकायतें मिलीं. इनमें से 9,520 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 413 शिकायतें लंबित थीं. इनमें 52 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं. रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे से संबंधित 9,381 शिकायतें सीवीओ को मिलीं. इनमें से 8,754 शिकायतों का निपटारा किया गया, जबकि 627 शिकायतें 31 दिसंबर 2025 तक लंबित थीं. इनमें 10 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं. 

आवास और शहरी मामलों से संबंधित कुल 6,531 शिकायतें मिलीं, जबकि दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें मिलीं. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल प्राप्त 4,118 शिकायतें कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित थीं. इसके अलावा 3,107 शिकायतें फाइनेंस सेक्टर, 2,804 दिल्ली सरकार और 2,722 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित थीं. यह रिपोर्ट हाल ही में सार्वजनिक की गई है. रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुल 2,633 शिकायतें मिलीं, जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित 2,139 और दिल्ली पुलिस को छोड़कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित 2,036 शिकायतें प्राप्त हुईं.

रिपोर्ट में 2025 के दौरान सीवीसी की ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए सीवीओ को भेजी गई शिकायतों का विवरण भी दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी कुल 18,651 शिकायतों में सबसे अधिक 4,110 शिकायतें दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों से संबंधित थीं. इसके बाद बैंकों के खिलाफ 1,749, रेलवे से संबंधित 1,428, पेट्रोलियम मंत्रालय के खिलाफ 1,318, दिल्ली सरकार से संबंधित 1,307 और रक्षा मंत्रालय के खिलाफ 1,016 शिकायतें थीं. (इनपुट पीटीआई एजेंसी के साथ)

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 02 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Bank भारतीय रेलवे INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सबसे ज्यादा बैंक-रेलवे में भ्रष्टाचार, CVC रिपोर्ट से खुलासा, जानें बाकी सेक्टर का हाल
सबसे ज्यादा बैंक-रेलवे में भ्रष्टाचार, CVC रिपोर्ट से खुलासा, जानें बाकी सेक्टर का हाल
इंडिया
Xप्लेन: AIIMS में 13 साल तक इंतजार का बदला मौत, बड़े अस्पतालों में इलाज कितना मुश्किल?
AIIMS में 13 साल तक इंतजार का बदला मौत, बड़े अस्पतालों में इलाज कितना मुश्किल?
इंडिया
बच्चे के प्राइवेट पार्ट को चूमना, 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट', केरल HC का फैसला
बच्चे के प्राइवेट पार्ट को चूमना, 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट', केरल HC का फैसला
इंडिया
सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े तेवर, बातचीत के लिए गुहार लगा रहा पाकिस्तान
सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े तेवर, बातचीत के लिए गुहार लगा रहा पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

Nikki Tamboli-Arbaz Patel का Breakup निकला पब्लिसिटी स्टंट, Fans हुए नाराज!
सलमान खान की Bigg Boss फीस: ₹2.5 करोड़ से ₹120 करोड़ तक कैसे पहुंची?
Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पति को 'अनपढ़-गंवार' कहकर पत्नी ने किया अपमानित, अब SC ने दी तलाक को मंजूरी
पति को 'अनपढ़-गंवार' कहकर पत्नी ने किया अपमानित, अब SC ने दी तलाक को मंजूरी
जम्मू और कश्मीर
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
ऑटो
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget