सड़क पर लोगों को रोककर बदतमीजी करने लगी नशे में धुत महिला, लेट नाइट ड्रामे के बाद क्या हुआ?

मल्कानगिरी जिले के जीडीमेटला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मंगलवार (2 दिसंबर 2025) रात एक युवती ने नशे की हालत में वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया और उचित उपचार के लिए 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया.

घटना के अनुसार, मध्यरात्रि के समय जीडीमेटला क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक युवती अचानक आकर वाहनों को रोकने लगी और राहगीरों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला पूरी तरह से नशे की हालत में थी और उसका व्यवहार आक्रामक था. उसने कई वाहन चालकों को रोककर उनसे बदसलूकी की और कुछ लोगों के साथ धक्का-मुक्की भी की.

दुकानदारों ने लगाया पुलिस कंट्रोल रूम फोन



स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना जीडीमेटला पुलिस कंट्रोल रूम को दी. सूचना मिलते ही, पुलिस टीम महज 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने पहले तो महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने आक्रामक व्यवहार पर अड़ी रही. जीडीमेटला पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेश कुमार ने बताया, "हमें रात करीब 12:30 बजे सूचना मिली कि एक महिला सड़क पर लोगों को परेशान कर रही है. हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि महिला शराब के नशे में थी."

नशे की हालत में पता नहीं बता पा रही थी महिला



पुलिस ने महिला की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन नशे की हालत में वह अपना नाम और पता नहीं बता पा रही थी. उसके पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला. आशंका व्यक्त की जा रही है कि महिला किसी स्थानीय पब या शराब की दुकान से नशे की हालत में निकली होगी. चिकित्सकीय सहायता के लिए, पुलिस ने तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा को बुलाया और महिला को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि महिला की हालत अब स्थिर है और उसे उचित उपचार दिया जा रहा है.



पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (सार्वजनिक स्थान पर नशा करना) और 504 (जानबूझकर अपमान करने के इरादे से शांति भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. हालांकि, अंतिम निर्णय महिला की स्थिति सामान्य होने के बाद ही लिया जाएगा.