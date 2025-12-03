हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचेक-इन सिस्टम क्रैश से एयरपोर्ट्स पर मची अफरातफरी! फ्लाइट ऑपरेशंस पर बड़ा असर, अब Air India बोली- 'सब ठीक'

चेक-इन सिस्टम क्रैश से एयरपोर्ट्स पर मची अफरातफरी! फ्लाइट ऑपरेशंस पर बड़ा असर, अब Air India बोली- 'सब ठीक'

देश के कई हवाई अड्डों पर मंगलवार (2 दिसंबर) को चेक-इन सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें प्रभावित हुईं. एयर इंडिया ने बताया कि थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई खराबी को ठीक कर लिया गया है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 03 Dec 2025 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

देश के कई हवाई अड्डों पर मंगलवार (2 दिसंबर) को चेक-इन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों की समय-सारिणी पर बुरा असर पड़ा. हालांकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस की टेक्निकल टीमों ने तेजी से काम करते हुए कुछ ही समय में इस समस्या को हल कर लिया और स्थिति फिर सामान्य हो गई.

एयर इंडिया ने देर शाम एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि खराबी पैदा करने वाला थर्ड-पार्टी सिस्टम अब पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका है. एयरलाइन ने कहा कि देशभर के सभी एयरपोर्ट्स पर चेक-इन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और हमारी सभी उड़ानें तय शेड्यूल के अनुसार संचालित हो रही हैं. एयर इंडिया ने यात्रियों का सहयोग करने और संयम बनाए रखने के लिए आभार भी जताया.

एयर इंडिया ने दी ये जानकारी

इससे पहले, एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी थी कि थर्ड-पार्टी सिस्टम में रुकावट आने से चेक-इन सेवाएं प्रभावित हुई थीं, जिसकी वजह से उनकी कई उड़ानों के साथ अन्य एयरलाइनों की फ्लाइट्स भी देरी का सामना कर रही थीं. एयरलाइन ने बताया कि एयरपोर्ट की टीमें यात्रियों को बिना परेशानी के चेक-इन सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही थीं. कंपनी ने यात्रियों से अपील की था कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति एयर इंडिया की वेबसाइट पर चेक कर लें और सफर के लिए अतिरिक्त समय रखें.

कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम हुए ठप

मंगलवार शाम कई एयरपोर्ट्स से चेक-इन सिस्टम ठप होने और लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आई थीं, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई. एयर इंडिया ने रात 9.49 बजे पहली अपडेट शेयर की, जिसमें देरी की पुष्टि की गई थी. इसके ठीक एक घंटे बाद रात 10.49 बजे एयरलाइन ने एक और पोस्ट में बताया कि तकनीकी गड़बड़ी पूरी तरह दूर हो चुकी है और सभी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं. एयरलाइन ने दोहराया कि सभी उड़ानें अब शेड्यूल के मुताबिक संचालित हो रही हैं और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें-

Explained: हंसी-मजाक में न लें मोटापा, सालाना 28 लाख मौतें, पुरुष-महिलाओं में बांझपन की जड़ भी यही, मोटा होना कितना खतरनाक?

Published at : 03 Dec 2025 06:57 AM (IST)
Tags :
Airport Air India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM Yogi Security Lapse: वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
इंडिया
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान, जानें हिंदुओं से क्या कहा
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान
Advertisement

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM Yogi Security Lapse: वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
इंडिया
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान, जानें हिंदुओं से क्या कहा
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान
बॉलीवुड
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
जनरल नॉलेज
Snake Village India: भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget