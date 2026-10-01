'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?

भारतीय पायलट स्मित माछर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में हुए कांड के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने माछर की तारीफ करते हुए उन्हें सलाम किया है. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि उन्होंने सही समय पर एक्शन लेकर यात्रियों की जान बचा ली. माछर फ्लाई दुबई के विमान को उड़ा रहे थे, तभी उनके साथी पायलट ने विमान को क्रैश करवाने की कोशिश की. इसी दौरान दोनों के बीच खूनी झड़प हो गई.

आरएसएस के एक्स पर सुनील आंबेकर के हवाले से लिखा गया, 'कैप्टन स्मित माछर को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए सलाम. उन्होंने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर काम किया और 170 से ज्यादा लोगों की जान बचाई. वे असली हीरो हैं और उनकी बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है. उन्होंने सही समय पर एक्शन लिया. हम उनके जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करते हैं.'

Salute to Captain Smit Machchhar for his exceptional courage. His actions went beyond the call of duty, helping protect 170+ lives. He is a real HERO and the entire country is proud of him for his bravery and timely action. Wishing him speedy and total recovery.



Sunil Ambekar… pic.twitter.com/6DmwZGzXVC — RSS (@RSSorg) October 1, 2026

कैप्टन स्मित को लेकर क्या बोला विदेश मंत्रालय

भारतीय व‍िदेश मंत्रालय ने कैप्टन स्मित की बहादुरी को सलाम क‍िया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनके स्‍वास्‍थ्‍य की जानकारी देते हुए बताया क‍ि उनका इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं.

फ्लाई दुबई की फ्लाइट के दौरान पायलट स्मित पर हमला हुआ था. घायल होने के बाद भी स्मित ने यात्रियों और क्रू की जान बचाने की ज‍िम्‍मेदारी बखूबी न‍िभाई.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित की तारीफ की. इनके अलावा दुनिया के तमाम नेता स्मित की तारीफ कर रहे हैं.

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