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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?

'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय पायलट स्मित माछर की तारीफ की है. अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने उन्हें असली हीरो करार दिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Oct 2026 11:16 AM (IST)
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भारतीय पायलट स्मित माछर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में हुए कांड के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने माछर की तारीफ करते हुए उन्हें सलाम किया है. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि उन्होंने सही समय पर एक्शन लेकर यात्रियों की जान बचा ली. माछर फ्लाई दुबई के विमान को उड़ा रहे थे, तभी उनके साथी पायलट ने विमान को क्रैश करवाने की कोशिश की. इसी दौरान दोनों के बीच खूनी झड़प हो गई. 

आरएसएस के एक्स पर सुनील आंबेकर के हवाले से लिखा गया, 'कैप्टन स्मित माछर को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए सलाम. उन्होंने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर काम किया और 170 से ज्यादा लोगों की जान बचाई. वे असली हीरो हैं और उनकी बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है. उन्होंने सही समय पर एक्शन लिया. हम उनके जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करते हैं.'

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कैप्टन स्मित को लेकर क्या बोला विदेश मंत्रालय

भारतीय व‍िदेश मंत्रालय ने कैप्टन स्मित की बहादुरी को सलाम क‍िया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनके स्‍वास्‍थ्‍य की जानकारी देते हुए बताया क‍ि उनका इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं.

फ्लाई दुबई की फ्लाइट के दौरान पायलट स्मित पर हमला हुआ था. घायल होने के बाद भी स्मित ने यात्रियों और क्रू की जान बचाने की ज‍िम्‍मेदारी बखूबी न‍िभाई.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित की तारीफ की. इनके अलावा दुनिया के तमाम नेता स्मित की तारीफ कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : कॉकपिट में क्या हुआ, कैसे पहुंचा चाकू, अब कैसे हैं माछर? सभी सवालों के जवाब

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:47 AM (IST)
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