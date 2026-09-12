'पनीर लबाबदार से लेकर फ्रूट क्रीम जलेबी तक...', ब्रिक्स नेताओं का डिनर मेन्यू आया सामने
ब्रिक्स समिट के पहले दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सभी मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया. डिनर का मेन्यू भी सामने आया है, जिसमें स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स तक शामिल है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ब्रिक्स देशों के गेस्ट के लिए डिनर का आयोजन किया गया है. अब इस डिनर से जुड़ा मेन्यू सामने आया है. इसमें कई तरह की भारतीय डिश शामिल हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स के सदस्यों देशों के मेहमान किन भारतीय व्यंजनों का स्वाद लेंगे, इसकी पूरी डिटेल आई है.
मेन्यू के मुताबिक, स्टार्टर के तौर पर खांडवी मिल-फ्यूई रखी गई है. इसे बेसन का स्टीम किया हुआ रोल, जिस पर राई, नारियल और करी पत्ते का तड़का लगाया गया है. इसे केसर-आम, माइक्रो ग्रीन्स और दही की ड्रेसिंग के साथ परोसा जाता है. इसके खुम्ब गलोटी नाम की डिश भी है. इसे पुदीने के पर्ल्स के साथ पैन ग्रिल्ड नरम मशरूम कबाब, जिन्हें शीरमल ब्रेड के ऊपर परोसा जाता है.
BRICS Summit | Menu of the gala dinner hosted by Prime Minister Narendra Modi at Bharat Mandapam in Delhi pic.twitter.com/WSQnxIG0hZ— ANI (@ANI) September 12, 2026
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