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रूस की राजधानी मॉस्को में बम धमाका, 3 की मौत, 21 घायल

मॉस्को में एक रेस्टोरेंट के पास हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं. हमले का निशाना रेस्टोरेंट की बाहरी छत पर हो रहे एक प्राइवेट इवेंट में शामिल मेहमान थे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 08:57 AM (IST)
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रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार (1 अगस्त) शाम को एक रेस्टोरेंट के पास हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं. रूसी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट शनिवार शाम को मध्य मॉस्को में एक महंगे रेस्टोरेंट के पास हुआ, जब एक प्राइवेट कार्यक्रम चल रहा था. घर में तैयार किया गया बम लेकर महिला पहुंची थी, धमाके में उसकी भी मौत हो गई.

रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी RIA Novostki के हवाले से बताया कि देश की नेशनल एंटी-टेररिज्म कमेटी ने बताया कि एक अज्ञात महिला कुद्रिन्स्काया स्क्वायर पर स्थित बाल्जी रॉसी रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया. महिला के पास एक इंम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवास (IED) था, जो रेस्टोरेंट में घुसने से पहले ही फट गया. धमाके में महिला के साथ उसे रोकने वाले सिक्योरिटी गार्ड और एक कस्टमर की भी मौत हो गई.

रूसी अधिकारियों ने महिला की पहचान उजागर नहीं की है और न ही यह बताया कि उसने ऐसा क्यों किया. हालांकि ये भी साफ नहीं है कि उसने जान-बूझकर बम विस्फोट किया था या नहीं. शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में धमाके की वजह गैस सिलेंडर फटना बताया गया था, लेकिन बाद में रूसी एंटी-टेररिज्म कमेटी ने कहा कि यह एक IED विस्फोट था.

प्राइवेट इवेंट में शामिल मेहमान थे टारगेट
रूसी बिजनेस अखबार कोमर्सेंट की रिपोर्ट के अनुसार, हमले का निशाना रेस्टोरेंट की बाहरी छत पर हो रहे एक प्राइवेट इवेंट में शामिल मेहमान थे. अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, वरना मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी.

महिला को नहीं पता, अंदर क्या था
रिपोर्ट के मुताबिक महिला एक बॉक्स लेकर आ रही थी, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ. उसने पूछताछ की तो महिला ने बताया कि उसमें एक गिफ्ट है. गार्ड ने जब उसकी तलाशी लेनी चाही तो उसी समय वह डिवाइस फट गया. जांचकर्ताओं का मानना है कि बम को दूर से ही धमाका करके उड़ाया गया था. इसमें यह भी कहा गया कि महिला को शायद जानकारी नहीं थी कि पैकेज के अंदर क्या रखा हुआ है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Moscow Bomb RUSSIA IED Blast
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