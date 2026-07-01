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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी और शहबाज शरीफ को भारत-PAK के 100 दिग्गजों की चिट्ठी पर भड़की बीजेपी, कहा- 'शांति के कबूतर उड़ाने...'

PM मोदी और शहबाज शरीफ को भारत-PAK के 100 दिग्गजों की चिट्ठी पर भड़की बीजेपी, कहा- 'शांति के कबूतर उड़ाने...'

सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिखा था. लेटर सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Jul 2026 01:18 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने, आपसी संपर्क दोबारा शुरू करने और राजनायिक संबंध को बहाल करने को लेकर सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिखा था. लेटर सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देता रहेगा, तब तक बातचीत नहीं होगी.

भारत और पाकिस्तान के कुछ नागरिकों की ओर से पत्र लिखने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता रहेगा तब तक बातचीत नहीं होगी.' उन्होंने आगे कहा, 'इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम बीच-बीच में जागता रहता है. शांति के कबूतर उड़ाने की इनकी आदत है.'

' पहले आतंकियों का समर्थन बंद करे पाकिस्तान'

प्रेम शुक्ला ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों के 'पाकिस्तान से संवाद' वाले बयान पर साफ कहा, 'पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करना बंद कर दे तो बातचीत शुरू हो जाएगी.' हाल ही में RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि भारत को 'पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिएं.' हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि आतंकवाद के प्रति कड़े रुख में कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए.

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भारत-पाक के 117 प्रमुख लोगों ने लिखा ओपन लेटर

भारत-पाक के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और लोगों के आपसी संपर्क फिर शुरू करने की मांग को लेकर भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख लोगों ने संयुक्त शांति प्रस्ताव के तहत पत्र पर साइन किया है. इसमें भारत की ओर से फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा और हुमायूं कबीर समेत 61 हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं. डिजिटल फॉर्मेट पर नेताओं ने हस्ताक्षर किया है.

सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को लिखे गए ओपन लेटर में भारत-पाक के बीच बातचीत, पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और लोगों के आपसी संपर्क फिर शुरू करने की मांग की है. साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक आवाजाही को बढ़ावा देने की भी अपील की गई है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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