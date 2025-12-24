24 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को शर्मनाक बताया. प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ममता सरकार हिंदुओं पर लाठी चलवाती है.

बंगाल सीएम पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए

प्रदीप भंडारी ने कहा, 'बंगाल में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई. यह प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. आज बंगाल में मां, माटी और मानुष में गुस्सा भरा हुआ है.'

प्रदीप भंडारी ने कहा कि ममता बनर्जी अपने वोटबैंक को खुश करने की कोशिश कर रही हैं. ममता सरकार प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना बेहद शर्मनाक है.

पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया

इससे पहले बंगाल बीजेपी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने लाठीचार्ज को बर्बर हमला करार दिया. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों को बैरिकेड के पीछे फंसाकर लाठीचार्ज किया गया था. उनके साथ मारपीट की गई. उन्हें खून बहने तक पीटा गया और सड़कों पर घसीटा गया.

अमित मालवीय ने X पर लिखा, 'ममता बनर्जी को अपनी गुंडा पुलिस की आड़ में छिपना बंद कर देना चाहिए.'

पुलिस ने करीब 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया

23 दिसंबर 2025 को कोलकाता में बंगीय हिंदू जागरण के बैनर तले ‘हिंदू हुंकार पदयात्रा’ निकाली गई थी. सियालदह से बेक बागान स्थित बांग्लादेश उप-उच्चायोग कार्यालय जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया. पदयात्रा में शामिल लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई. पुलिस ने करीब 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

इस झड़प में कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं. इस दौरान पदयात्रा में भगवा झंडा थामे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को जलाकर अपना विरोध जताया.