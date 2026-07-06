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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजम्मू पहुंचे BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा - 'मोदी सरकार न होती तो...'

जम्मू पहुंचे BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा - 'मोदी सरकार न होती तो...'

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक के रूप में उन्होंने हमें हमेशा प्रेरणा दी.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 06 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने दो दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. मंच से न केवल नितिन नवीन ने जम्मू कश्मीर में बिताए अपने दिनों को याद किया, बल्कि कांग्रेस सरकार को भी कश्मीर पर घेरा. बीजेपी के राष्ट्रीय ने कहा है कि जिस बंगाल में भारतीय जनता को पार्टी को बाहरी पार्टी माना जाता था, वहां भी अब भगवा ध्वज लहरा रहा है. उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद ही जम्मू कश्मीर को असली आजादी मिली है.

उन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि जनसंघ से लेकर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक के रूप में उन्होंने हमें हमेशा प्रेरणा दी. उन्होंने कहा, 'आज उस धरती पर आने का मौका मिला है, जिस पुण्य धरती के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया. मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं.' हाल में बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी का भगवा वहां भी लहरा गया है, वहां लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है, जो कोलकाता बीजेपी के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान था, वहां भी अब विकास हो रहा है. 

क्या बोले बीजेपी अध्यक्ष?

नितिन नवीन ने कहा,  'मुझे याद है जब 2011 में राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से मुझे भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए युवा मोर्चा की टीम के साथ आने का मौका मिला था. हम लोगों ने संकल्प लिया था कि कोलकाता से लेकर कश्मीर की यात्रा करेंगे, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ और जहां पर उन्होंने बलिदान दिया था.'

कांग्रेस पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, 'उन्हें याद है कि जब उस यात्रा को लेकर वह निकले थे तो देश भर में कांग्रेस की सरकारों को बेचैनी हो गई थी. कांग्रेस नेता पूरे देश में बुरी तरह से बौखला गए थे, उन्हें पता था कि जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा एक बड़ा संदेश लेकर आ रही है. 2011 में इसी यात्रा के दौरान जब 22 जनवरी को जब हम कश्मीर गए थे और जब हमने वहां प्रशासन को कहा कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने चाहते हैं, जब मैं वहां के प्रशासन के लोगों से मिलने गया, उन्होंने कहा था कि कश्मीर की घाटी में अगर तिरंगा लहराएगा तो कश्मीर का अमन चैन खत्म हो जाएगा.'

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'धारा 370 हटने पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिली असली आजादी'

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा, 'यह वह समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे थे और वहां से निकलते समय जब हमने देखा तो इस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था. दिल्ली में बस बैठी हुई सरकार मौन थी. 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो इस लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था. हमें तिरंगा फहराने के लिए कर्फ्यू तक लगाया गया था. जब 2019 में धारा 370 और 35 को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को असली आजादी तभी मिली.'

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Published at : 06 Jul 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP India News INDIA
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