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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहलगाम आतंकी हमले में NIA ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद को बनाया आरोपी

पहलगाम आतंकी हमले में NIA ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद को बनाया आरोपी

NIA ने कहा है कि उसने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी और LeT/TRF के चीफ और फाउंडर हाफिस सईद के खिलाफ आरोप तय किए हैं. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Jul 2026 03:38 PM (IST)
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Hafiz Saheed Main Role in Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेश एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है. आतंकी हमले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर ली गई है. इसमें लश्कर ए तैयबा यानी LeT चीफ हाफिस सईद को आरोपी बनाया गया है. ANI न्यूज एजेंसी के मुताबिक, NIA ने कहा है कि उसने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी और LeT/TRF के चीफ और फाउंडर हाफिस सईद के खिलाफ आरोप तय किए हैं. 

जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दायर अपनी संप्लीमेंट्री चार्जशीट में एंटी टेरर एजेंसी ने हाफिज सईद पर व्यक्तिगत तौर पर और बैन आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके एक्टिव प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन  'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) के चीफ पर आरोप लगाए हैं.

इन धाराओं के तहत लगाए गए आरोप

यह आरोप भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, 2023, UAPA 1967 की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और बॉर्डर पार से साजिश रचने से जुड़ी दंडात्मक धाराएं भी लगाई गई हैं.

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हाफिज सईद और पाकिस्तान का अहम रोल

जांच एजेंसी ने 1597 पन्नों के दायर इस चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद का अहम रोल और एनआईए की तरफ से बारिकी जांच से जुटाए गए सबूतों का विवरण दिया गया है. 

हाफिज सईद कौन है? 

सईद एक आतंकवादी है. उसका पूरा नाम हाफिज मोहम्मद सईद है. वह लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है. इसके अलावा जमात उद दावा से भी जुड़ा है. वह भारत के वांटेड क्रिमिनलों में शामिल है. 26/11 मुंबई हमला में भी सईद की भूमिका रही है. 

पहलगाम हमला क्या है?
22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर में अनन्तनाग जिले के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था. इसमें 26 टूरिस्टों का उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था. इसमें 17 लोग घायल हुए थे. इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. जिसमें सीमा पार जाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठीकानों में निशाना बनाया गया था. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:38 PM (IST)
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NIA Hafiz Saeed PAHALGAM ATTACK
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