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'BJP- RSS ने एजुकेशन सिस्टम को...', राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से लेकर शाह तक क्या बोला?
'BJP- RSS ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को...', राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM मोदी से लेकर शाह तक क्या बोला?
BJP- RSS ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को खोखला किया...राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले-पीएम छात्रों से मांगे माफी
LIVE: Media Byte | 10 Janpath, New Delhi https://t.co/XexwlCpyRc— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
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