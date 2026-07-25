कारगिल विजय दिवस: शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम, राजनाथ करेंगे शिरकत

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकारगिल विजय दिवस: शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम, राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत

कारगिल विजय दिवस: शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम, राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत

भारतीय सेना की शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए 27वें कारगिल विजय दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. शनिवार को युद्ध संस्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Jul 2026 04:39 PM (IST)
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पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों पर भारतीय सेना की शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए 27वें कारगिल विजय दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम शुक्रवार को लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर औपचारिक रूप से शुरू हुए. जश्न से पहले कारगिल युद्ध स्मारक को खास तौर पर सजाया गया है, जो 'ऑपरेशन विजय' के बहादुर सैनिकों के प्रति देश का आभार व्यक्त करता है.

इस साल के जश्न के हिस्से के तौर पर कारगिल युद्ध स्मारक पर होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. यह जश्न उन सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान दी थी. रविवार 26 जुलाई को होने वाले मुख्य राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह से पहले भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के व्यापक इंतजाम किए हैं.

'युद्ध संस्मरण' कार्यक्रम आयोजित 
शनिवार को लामोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध की यादों को ताजा करने के लिए 'युद्ध संस्मरण' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले जवानों और अधिकारियों ने भी भाग लिया और देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को याद किया. आज आयोजित अन्य कार्यक्रमों में विश्वनाथन स्टेडियम में 'गौरवमय संस्कृति', 'विजय भोज' और कारगिल युद्ध स्मारक पर 'शौर्य संध्या' शामिल थे.

पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक गणमान्य व्यक्तियों और आमंत्रित अतिथियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया. यह युद्ध के 26 साल बाद भी सेना और नागरिकों के बीच लगातार बने तालमेल को दर्शाता है, क्योंकि यह युद्ध दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था. रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे.

'वर्चुअल वॉकथ्रू पोर्टल' का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह 
राजनाथ सिंह 'वीर नारियों' और 'वीर माताओं' से बातचीत करेंगे. इसके अलावा 'वर्चुअल वॉकथ्रू पोर्टल' का उद्घाटन करेंगे और 'शौर्य विजय यात्रा' मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे. इस जश्न से पहले जुलाई 2026 में सेना ने कई कार्यक्रम आयोजित किए. इनमें 1999 के 'ऑपरेशन विजय' के नायकों के सम्मान में पॉइंट 5140 (गन हिल) तक यादगार ट्रेक और टाइगर हिल का सार्वजनिक अभियान शामिल था. 

इस साल कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम सैंडो टॉप के मीडिया दौरे और मटाएन में भारतीय सेना के 'ऑपरेशनल क्षमता प्रदर्शन' के साथ खत्म होगा. इस प्रदर्शन में भारतीय सेना की सैन्य क्षमताओं में हुए नए बदलावों को दिखाया जाएगा, जिसमें आधुनिक युद्ध के लिए तकनीकी प्रगति, ड्रोन तकनीक और इनोवेशन पर खास ज़ोर दिया जाएगा. यह सालाना आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का एक जरिया है और कारगिल युद्ध के नायकों का सम्मान करने के देश के संकल्प को फिर से दोहराता है.

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Published at : 25 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Kargil Vijay Diwas Indian Army Pakistan
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