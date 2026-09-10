Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया5 राज्यों के चुनाव से पहले BJP बदल रही टीम, इन 7 चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी

5 राज्यों के चुनाव से पहले BJP बदल रही टीम, इन 7 चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा कदम उठा सकती है. वह जल्द नए मोर्चा प्रभारियों के नामों की घोषणा कर सकती है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 10 Sep 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नए मोर्चा प्रभारियों के नामों की घोषणा कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक हरिश द्विवेदी को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. उन्हें युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया जा सकता है. वहीं सतीश पूनिया को भी पद मिल सकता है. पार्टी महिला मोर्चा, एसएसटी, ओबीसी और किसान मोर्चा के प्रभारियों की भी घोषणा कर सकती है. 

हरीश द्विवेदी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया जा सकता है. जबकि सतीश पूनिया को एसटी मोर्चा की कमान मिल सकती है. वहीं महिला मोर्चा के लिए डी. पुरंदेश्वरी का नाम सामने आया है. इसी तरह एसी मोर्चा संजय भाटिया और ओबीसी मोर्चा वैजयंत पांडा को मिल सकता है. किसान मोर्चा लाल सिंह आर्या और अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान गजेंद्र पटेल के हाथों में जा सकती है. अहम बात यह भी है कि अभी तक इन नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. 

बीजेपी जल्द कर सकती है मोर्चा प्रभारियों की घोषणा 

  • युवा मोर्चा - हरीश द्विवेदी
  • महिला मोर्चा - डी. पुरंदेश्वरी
  • एससी मोर्चा - संजय भाटिया
  • एसटी मोर्चा - सतीश पूनिया
  • ओबीसी मोर्चा - वैजयंत पांडा
  • किसान मोर्चा - लाल सिंह आर्या
  • अल्पसंख्यक मोर्चा- गजेंद्र पटेल

आगामी चुनावों को लेकर भाजपा-कांग्रेस ने शुरू की तैयारी

गौरतलब है कि 2027 में सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे. इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम भी शामिल हैं. इससे पहले भाजपा-कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं. हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल से कहना चाहता हूं कि आप वंदे  मातरम का महत्व समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने भारतीय संस्कृति को नहीं समझा. आप तो विदेशी संस्कृति में पले बढ़े हो. वहीं इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा पर जातिवाद का गंभीर आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें : BRICS में शामिल होने आ रहे शी जिनपिंग! भारत को चीन से क्या मिलेगा, जानें

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Harish Dwivedi Satish Poonia BJP India Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छात्र प्रदर्शन पर SC की सुनवाई में प्रशांत भूषण नाराज, SG बोले- 'ये कहेंगे सब बेईमान'
छात्र प्रदर्शन पर SC की सुनवाई में प्रशांत भूषण नाराज, SG बोले- 'ये कहेंगे सब बेईमान'
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
इंडिया
Xप्लेन: दलित मुद्दे पर कांग्रेस का फोकस क्यों, उत्तराखंड-पंजाब में फुल एक्टिव, जानिए
Xप्लेन: दलित मुद्दे पर कांग्रेस का फोकस क्यों, उत्तराखंड-पंजाब में फुल एक्टिव, जानिए
इंडिया
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
विश्व
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
पंजाब
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget