5 राज्यों के चुनाव से पहले BJP बदल रही टीम, इन 7 चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नए मोर्चा प्रभारियों के नामों की घोषणा कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक हरिश द्विवेदी को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. उन्हें युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया जा सकता है. वहीं सतीश पूनिया को भी पद मिल सकता है. पार्टी महिला मोर्चा, एसएसटी, ओबीसी और किसान मोर्चा के प्रभारियों की भी घोषणा कर सकती है.

हरीश द्विवेदी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया जा सकता है. जबकि सतीश पूनिया को एसटी मोर्चा की कमान मिल सकती है. वहीं महिला मोर्चा के लिए डी. पुरंदेश्वरी का नाम सामने आया है. इसी तरह एसी मोर्चा संजय भाटिया और ओबीसी मोर्चा वैजयंत पांडा को मिल सकता है. किसान मोर्चा लाल सिंह आर्या और अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान गजेंद्र पटेल के हाथों में जा सकती है. अहम बात यह भी है कि अभी तक इन नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

बीजेपी जल्द कर सकती है मोर्चा प्रभारियों की घोषणा

युवा मोर्चा - हरीश द्विवेदी

महिला मोर्चा - डी. पुरंदेश्वरी

एससी मोर्चा - संजय भाटिया

एसटी मोर्चा - सतीश पूनिया

ओबीसी मोर्चा - वैजयंत पांडा

किसान मोर्चा - लाल सिंह आर्या

अल्पसंख्यक मोर्चा- गजेंद्र पटेल

आगामी चुनावों को लेकर भाजपा-कांग्रेस ने शुरू की तैयारी

गौरतलब है कि 2027 में सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे. इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम भी शामिल हैं. इससे पहले भाजपा-कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं. हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल से कहना चाहता हूं कि आप वंदे मातरम का महत्व समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने भारतीय संस्कृति को नहीं समझा. आप तो विदेशी संस्कृति में पले बढ़े हो. वहीं इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा पर जातिवाद का गंभीर आरोप लगाया था.

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