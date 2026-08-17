BJP के मीडिया प्रभारी बने रहेंगे अनिल बलूनी, लेकिन बदल उनकी पूरी टीम

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी को एक बार फिर से राष्ट्रीय मीडिया संयोजक (मीडिया प्रभारी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं दीपक म्हस्के को अमित मालवीय की जगह आईटी सेल का हेड बनाया गया है. अमित मालवीय का नाम बीजेपी की नई लिस्ट में नहीं है. बीजेपी ने ये फेरबदल ऐसे समय में किया है जब राजनीतिक अभियानों के लिए सोशल मीडिया और रियल-टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका बेहद निर्णायक हो चुकी है.

दीपक म्हस्के को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी ने डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए चार राज्यों से नए सोशल मीडिया समन्वयक भी बनाए हैं, जिनमें महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से अरुण यादव शामिल हैं. 2024 में संसद चुने गए अनिल बलूनी के पास संसदीय और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का लंबा अनुभव है. वह सितंबर 2024 से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के सदस्य हैं.

संसदीय समीति में काम करने का अनुभव

इसके अलावा दिसंबर 2024 में उन्हें संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक की संयुक्त समिति में शामिल किया गया था. बलूनी मार्च 2025 से 'सरकारी आश्वासनों पर गठित समिति' में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए दीपक म्हस्के बीजेपी के डिजिटल और आईटी स्ट्रक्चर का एक पुराना और भरोसेमंद चेहरा हैं. वे सितंबर 2009 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, जहां उन्होंने पार्टी की वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तकनीक-आधारित चुनाव अभियानों को संभाला. ये माना जा रहा है कि इन दोनों के तालमेल से पार्टी की मीडिया मशीनरी को और अधिक धार मिलेगी.

बीजेपी ने नई टीम का ऐलान किया

बीजेपी ने कहा है कि उसने युवाओं और अनुभवी नेताओं के बीच सही संतुलन बनाए रखा है. पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, उसने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को भी अपने आठ राष्ट्रीय महासचिवों की टीम में शामिल किया है, जिनमें से छह नये हैं. नये उपाध्यक्षों में लोकसभा सदस्य डी. पुरंदेश्वरी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल हैं. महासचिव की सूची में शामिल नये चेहरों में बीजेपी सांसद एवं पार्टी की राजस्थान इकाई के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया, लोकसभा सदस्य गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी शामिल हैं.