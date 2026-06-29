Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 7 जुलाई को पार्टी नेताओं संग राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन अगले महीने की छह तारीख यानी 6 जुलाई, 2026 को जम्मू-कश्मीर के अपने पहले दौरे पर जाने वाले हैं. जम्मू में रविवार (28 जून, 2026) को हुई भाजपा की कोर ग्रुप मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के जम्मू दौरे को अंतिम रूप दिया गया है.

नितिन नवीन की जम्मू यात्रा का क्या है शेड्यूल?

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 जुलाई को जम्मू में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर एक जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं. 6 जुलाई को जम्मू में रैली करने के बाद नितिन नबीन अगले दिन 7 जुलाई को प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे और पार्टी के कामकाज का पूरा फीडबैक भी लेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस साल डॉ. मुखर्जी की जयंती जम्मू में मनाने का फैसला किया है. डॉ. मुखर्जी ने 1953 में परमिट सिस्टम का विरोध करते हुए लखनपुर में गिरफ्तारी के बाद शहादत दी थी. 6 जुलाई को 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़ा' का समापन भी पार्टी की रैली के साथ होगा.

3,000 लोगों को BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे संबोधित

वहीं, जम्मू में रविवार (28 जून) को हुई कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला किया गया कि नितिन नबीन 6 जुलाई को जम्मू पहुंचते ही जम्मू अखनूर हाईवे पर स्थित एक बैंकट हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. हालांकि, जम्मू में अमरनाथ यात्रा और लगातार पड़ रही गर्मी के बीच इस रैली में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक करीब 3,000 लोग इस रैली में आ सकते हैं.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह

सूत्रों ने बताया कि 7 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों, पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे. इसके अलावा, उनके केंद्र शासित प्रदेश में संघ के पदाधिकारियों से मिलने और राजनीतिक मामलों पर उनसे चर्चा करने की भी उम्मीद है. वहीं, कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे और रैली की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया गया. इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रैली के लिए जनमत जुटाएं.

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