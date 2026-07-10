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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाक के चक्कर में बांग्लादेश ने चली कश्मीर पर 'गंदी चाल', भारत ने ढाका में ही कर दी बोलती बंद!

पाक के चक्कर में बांग्लादेश ने चली कश्मीर पर 'गंदी चाल', भारत ने ढाका में ही कर दी बोलती बंद!

पूजा झा सोमवार को ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में रिबिल्डिंग, रिन्यूइंग रिजनल इंटीग्रेशन, पाथवेज फॉर रिवाइटलाइजिंग सार्क नाम के सेमिनार में शामिल हुईं थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Jul 2026 11:00 PM (IST)
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पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से भारत ने बोलती बंद कर दी है. भारत ने बांग्लादेश के एक इवेंट में अपने मैप को गलत तरीके से दिखाने पर एतराज जताया. ढाका में इंडियन हाई कमिशन ने एक डिप्लोमैट से कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. 

दरअसल, सेकंड सेक्रेटरी पूजा झा सोमवार को ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में रिबिल्डिंग, रिन्यूइंग रिजनल इंटीग्रेशन, पाथवेज फॉर रिवाइटलाइजिंग सार्क नाम के एक फॉरेन पॉलिसी सेमिनार में शामिल हो रही थीं. 

क्या है पूरा विवाद ?

जहां बांग्लादेश के पूर्व हाई कमिश्नर, अहमद तारिक करीम एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे. तभी बांग्लादेश की फॉरेन अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर शमा ओबैद इस इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुईं. इसी मैप में जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया. इसी बीच पूजा झा ने प्रेजेंटेशन के दौरान ही टोक दिया और कहा यह तार्किक तौर पर गलत है. उन्होंने कहा कि यहां दिखाया गया, भारत का मैप गलत है. जम्मू कश्मीर भारत का एक जरूरी हिस्सा है. यहां दिखाया गया मैप सही नहीं है. 

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आपत्ति के बाद एम्बेसडर करीम ने बात साफ करने की कोशिश की, कि मैप का इस्तेमाल सिर्फ दिखाने के मकसद से किया गया था. और असली बॉर्डर को नहीं दिखाता है. इसपर झा ने कहा कि मैं समझती हूं सर, लेकिन जम्मू और कश्मीर भारत का एक जरूरी हिस्सा है. इसे यहां गलत तरीके से दिखाया गया है. इसलिए मैं यह बस बताना चाहती थी. इसपर राजदूत करीम इस बात से सहमत दिखे.

इधर, जब उनसे पूछा गया कि डिप्लोमेट भारत से हैं. इस पर झा ने अपना पूरा परिचय दिया. कहा कि पॉइंट नोट किया गया. इसके बाद प्रेजेंटेशन जारी रखा गया. साथ ही क्षेत्रीय सहयोग की बात भी बांग्लादेश के मंत्री की तरफ से की गई. विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद ने दक्षिण एशिया में गहरे रीजनल कोऑपरेशन, पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच गैप कम करने की अपील की गई. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 10 Jul 2026 11:00 PM (IST)
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WORLD NEWS BANGLADESH Puja Jha
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