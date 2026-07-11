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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGoa CM Pramod Sawant: वन नेशन, वन इलेक्शन पर गोवा CM प्रमोद सावंत का समर्थन, कहा- 'संसाधनों की होगी बचत'

Goa CM Pramod Sawant: वन नेशन, वन इलेक्शन पर गोवा CM प्रमोद सावंत का समर्थन, कहा- 'संसाधनों की होगी बचत'

Goa CM Pramod Sawant: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक देश, एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे शासन में स्थिरता आएगी, लंबी अवधि की योजनाएं बेहतर तरीके से लागू होंगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 02:40 AM (IST)
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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार का सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' सिस्टम लागू होने से शासन व्यवस्था अधिक स्थिर होगी, सरकारें लंबी अवधि की योजनाओं पर बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी और सरकारी रिसोर्स का ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा सरकार इस प्रस्तावित संवैधानिक सुधार को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया का पूरा समर्थन करती है. उनके अनुसार, बार-बार चुनाव होने से एडमिनिस्ट्रेशन  सिस्टम और रिसोर्स पर ज्यादा बोझ पड़ता है, जबकि एक साथ चुनाव होने से डेवल्पमेंट वाले काम और पॉलिसी बनाने वाले कामों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा.

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प्रमोद सावंत का बयान

प्रमोद सावंत ने यह बयान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोकसभा सांसद पी. पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के साथ हुई चर्चा के बाद दिया. यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा और जांच कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था से चुनावी खर्च में कमी आएगी, प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव घटेगा और सरकारों को लगातार चुनावी तैयारियों के बजाय जनहित और डेवल्पमेंट से जुड़े कामों पर ज्यादा टाइम देने का मौका मिलेगा.

केंद्र सरकार का एक देश, एक चुनाव पर रूख

केंद्र सरकार 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा को लेकर अलग-अलग राज्यों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से राय ले रही है. इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 11 Jul 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
Pramod Sawant GOA LOK SABHA ELECTIONS
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