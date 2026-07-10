INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘कांग्रेस 117 सीटों के साथ फिर से सत्ता में आएगी’, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बोले CM रेवंत रेड्डी

‘कांग्रेस 117 सीटों के साथ फिर से सत्ता में आएगी’, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बोले CM रेवंत रेड्डी

Revanth Reddy: CM रेवंत रेड्डी ने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी डिलिमिटेशन के बाद नए चुनाव क्षेत्रों के संदर्भ में 182 सीटों में से 117 से ज्यादा सीटें जीतेगी और लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 10 Jul 2026 11:45 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को राज्य में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने राजनीतिक आकलन के बारे में बताया. उन्होंने घोषणा की कि तेलंगाना में अगला विधानसभा चुनाव दिसंबर, 2028 के बजाय मई या जून 2029 में होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन के बाद राज्य में विधानसभा और संसद की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी.

खम्मम में आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के खम्मम जिले के जगन्नाथपुरम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन के बाद राज्य के मौजूदा 119 विधानसभा सीटें बढ़कर 182 और 17 लोकसभा सीटें 26 हो जाएंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी नए चुनाव क्षेत्रों के संदर्भ में 182 सीटों में से 117 से ज्यादा सीटें जीतेगी और लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी.

विधानसभा में रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है. हालांकि, चुनावी क्षेत्रों के डिलिमिटेशन का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन उन्होंने भविष्य में आबादी के आधार पर राज्य में विधानसभा और संसद की सीटों की संख्या बढ़ाने की संभावना का जिक्र किया. 

कांग्रेस सरकार के विकास कार्यक्रम अगले चुनाव में जीत के ताकत बनेंगे- CM 

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे कल्याण और विकास कार्यक्रम अगले चुनावों में जीत के लिए मुख्य ताकत होंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य के लोग एक बार फिर कांग्रेस का साथ देंगे.

साथ ही, रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) और BRS लीडरशिप की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासन से लोगों में नाराजगी है और लोग कांग्रेस सरकार के काम पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं. उन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि भद्राचलम श्री राम के साक्षी के तौर पर कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में आएगी. हालांकि, राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव शेड्यूल और चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर आखिरी फैसले संवैधानिक और चुनावी प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ेंः करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को CM विजय ने सौंपे एप्वाइंटमेंट लेटर, भावुक हुए लोग

Published at : 10 Jul 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
Revanth Reddy Khammam CONGRESS TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘कांग्रेस 117 सीटों के साथ फिर से सत्ता में आएगी’, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बोले CM रेवंत रेड्डी
‘कांग्रेस 117 सीटों के साथ फिर से सत्ता में आएगी’, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बोले CM रेवंत रेड्डी
इंडिया
पाक के चक्कर में बांग्लादेश ने चली कश्मीर पर 'गंदी चाल', भारत ने ढाका में ही कर दी बोलती बंद!
पाक के चक्कर में बांग्लादेश ने चली कश्मीर पर 'गंदी चाल', भारत ने ढाका में ही कर दी बोलती बंद!
इंडिया
‘मानसिक दशा ठीक नहीं लगती, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे’, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के अशोभनीय आचरण पर बोले न्यायाधीश
‘मानसिक दशा ठीक नहीं लगती, हम...’, SC में याचिकाकर्ता के अशोभनीय आचरण पर बोले न्यायाधीश
इंडिया
बरसात में उखड़ी सड़क पर NHAI सख्त, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की गुणवत्ता जांच के लिए SIT गठित
बरसात में उखड़ी सड़क पर NHAI सख्त, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की गुणवत्ता जांच के लिए SIT गठित
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर खत्म होने से बढ़ा वर्ल्ड वार का खतरा! जानें कौन सा देश अमेरिका-ईरान के बीच सुलह कराने फिर कूदा?
सीजफायर खत्म होने से बढ़ा वर्ल्ड वार का खतरा! कौन सा देश यूएस-ईरान के बीच सुलह कराने फिर कूदा?
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
विश्व
ब्रह्मपुत्र मेगा डैम से मचेगी जबरदस्त तबाही…, भारत के बाद किसने दी ये बड़ी डरावनी रिपोर्ट?
ब्रह्मपुत्र मेगा डैम से मचेगी जबरदस्त तबाही…, भारत के बाद किसने दी ये बड़ी डरावनी रिपोर्ट?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget