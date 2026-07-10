तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को राज्य में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने राजनीतिक आकलन के बारे में बताया. उन्होंने घोषणा की कि तेलंगाना में अगला विधानसभा चुनाव दिसंबर, 2028 के बजाय मई या जून 2029 में होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन के बाद राज्य में विधानसभा और संसद की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी.

खम्मम में आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के खम्मम जिले के जगन्नाथपुरम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन के बाद राज्य के मौजूदा 119 विधानसभा सीटें बढ़कर 182 और 17 लोकसभा सीटें 26 हो जाएंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी नए चुनाव क्षेत्रों के संदर्भ में 182 सीटों में से 117 से ज्यादा सीटें जीतेगी और लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी.

Khammam, Telangana: Addressing a public meeting after releasing Rythu Bharosa funds to the farmers accounts, Chief Minister Revanth Reddy predicted that the next elections will not take place in December 2028 but in May or June of 2029. The number of Parliamentary seats in… pic.twitter.com/YgOjdfkvqG — ANI (@ANI) July 10, 2026

विधानसभा में रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है. हालांकि, चुनावी क्षेत्रों के डिलिमिटेशन का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन उन्होंने भविष्य में आबादी के आधार पर राज्य में विधानसभा और संसद की सीटों की संख्या बढ़ाने की संभावना का जिक्र किया.

कांग्रेस सरकार के विकास कार्यक्रम अगले चुनाव में जीत के ताकत बनेंगे- CM

Khammam, Telangana: Chief Minister Anumula Revanth Reddy participated in the release of Rythu Bharosa funds to farmers, the distribution of e-Pattadar passbooks, and addressed a public meeting at Jagannadhapuram, Khammam. pic.twitter.com/qqApNM9wTS — IANS (@ians_india) July 10, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे कल्याण और विकास कार्यक्रम अगले चुनावों में जीत के लिए मुख्य ताकत होंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य के लोग एक बार फिर कांग्रेस का साथ देंगे.

साथ ही, रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) और BRS लीडरशिप की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासन से लोगों में नाराजगी है और लोग कांग्रेस सरकार के काम पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं. उन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि भद्राचलम श्री राम के साक्षी के तौर पर कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में आएगी. हालांकि, राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव शेड्यूल और चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर आखिरी फैसले संवैधानिक और चुनावी प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किए जाएंगे.

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