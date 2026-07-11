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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAyatollah Ali Khamenei Funeral: 'ईरान के लोग डरे नहीं, एकजुट और मजबूत दिखे',खामेनेई के अंतिम संस्कार से लौटने पर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: 'ईरान के लोग डरे नहीं, एकजुट और मजबूत दिखे',खामेनेई के अंतिम संस्कार से लौटने पर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान

Ali Khamenei Funeral: ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने वहां लोगों में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और एकजुटता देखी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 12:55 AM (IST)
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ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने उन्हें और उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को काफी प्रभावित किया. सलमान खुर्शीद ने बताया कि वह इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि ईरान से लौटते समय उनके मन में यह साफ धारणा थी कि यह एक बेहद मजबूत और व्यवस्थित समाज है. उनके अनुसार, देश ने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, उसके बावजूद वहां के लोगों ने साहस, समझदारी, शांति, अनुशासन और बेहतर संगठन क्षमता का परिचय दिया.

सलमान खुर्शीद ने कहा कि ईरान में लोगों के बीच एकजुटता और अपने देश के प्रति समर्पण की भावना साफ दिखाई दी. अंतिम संस्कार के दौरान कई बड़े जुलूस निकाले गए थे, लेकिन विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. उन्होंने बताया कि मृत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए थे और प्रतिनिधियों के लिए अलग बैठकों का भी आयोजन किया गया था, जहां उन्हें अपने विचार रखने का मौका मिला.

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ईरानी महिलाओं को काम करते हुए देखा गया

सलमान खुर्शीद ने कहा कि अपने पूरे दौरे के दौरान उन्होंने लोगों में न तो डर देखा, न निराशा और न ही तनाव. इसके विपरीत उन्होंने समाज में आत्मविश्वास, धैर्य और मजबूती महसूस की. उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान किसी पुलिस राज्य जैसा नहीं लगा. महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तरह का उत्पीड़न नहीं देखा. उनके अनुसार, कई महिलाएं मीडिया, प्रोटोकॉल और सरकारी कार्यक्रमों में फोटोग्राफर और अन्य जिम्मेदार भूमिकाओं में काम करती नजर आईं. उन्होंने महिलाओं को सामान्य रूप से घूमते हुए और मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सफर करते हुए भी देखा. उन्होंने कहा कि ईरानी समाज उन्हें काफी व्यवस्थित और अच्छी तरह संगठित लगा. उनके मुताबिक यह यात्रा उनके लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रही और वह इसे एक ऐतिहासिक क्षण मानते हैं, जिसे दोबारा देखना शायद मुश्किल होगा.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 11 Jul 2026 12:55 AM (IST)
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