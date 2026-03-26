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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राम किसी एक दल के नहीं...', अयोध्या में बोले तेजस्वी सूर्या, जानें दिग्विजय सिंह का जिक्र कर क्या कहा

'राम किसी एक दल के नहीं...', अयोध्या में बोले तेजस्वी सूर्या, जानें दिग्विजय सिंह का जिक्र कर क्या कहा

रामनवमी से ठीक एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई. उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की सराहना की.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 02:30 PM (IST)
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अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां अपने चरम पर हैं. रामनवमी से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई. परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भव्य मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने मंदिर की भव्यता और व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की और देश की एकता को लेकर बड़ा बयान दिया.

रामलला के दर्शन के बाद भाजयुमो के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इस देश को एकजुट रखने में राम तत्व और कृष्ण तत्व का बहुत बड़ा योगदान है. पिछली बार जब आया था, तब मंदिर निर्माण अधूरा था लेकिन इस बार इसकी भव्यता अद्भुत है.

मंदिर प्रशासन की दिल खोलकर तारीफ
तेजस्वी सूर्या ने मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए इंतज़ामों की भी तारीफ की और देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की सराहना की. अयोध्या पहुंचे तेजस्वी सूर्य ने कहा कि लाखों की संख्या में भक्त यहां आ रहे हैं और सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है. उन्होंने आगे कहा कि मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया.

दिग्विजय सिंह का जिक्र कर क्या बोले तेजस्वी
इस दौरान कांग्रेस नेता के दर्शन को लेकर भी तेजस्वी सूर्या ने प्रतिक्रिया दी. सूर्या ने कहा ये मंदिर किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है. भगवान श्रीराम किसी एक दल की पहचान नहीं हैं. अच्छा है कि दिग्विजय सिंह जी भी यहां दर्शन के लिए आए. मैं कांग्रेस और सपा के शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करता हूं कि वे भी यहां आकर दर्शन करें.

बता दें कि भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ से पहली बार में ही जीतकर संसद पहुंचे हैं. वो बीजेपी के सबसे युवा नेताओ में गिने जाते हैं. पेशे से वकील तेजस्वी सूर्या अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं. उन्हें काफी तेज तर्रार नेता माना जाता है.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Tejasvi Surya Ram Lalla BJP Ayodhya
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