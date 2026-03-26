अब बदायूं से सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन, मिल गई गुडन्यूज, रेलवे ने दिया यूपी को बड़ा तोहफा

लंबे इंतजार के बाद बदायूं के लोगों को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने बरेली- नई दिल्ली एक्सप्रेस (14315/14316) को बदायूं होते हुए कासगंज रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इससे अब हजारों यात्रियों को सीधे नई दिल्ली तक सफर करने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय बचेगा और यात्रा ज्यादा आसान और आरामदायक होगी.

रेल मंत्री के पत्र से मिली मंजूरी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में इस फैसले की पुष्टि की गई है. यह मंजूरी केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के 20 नवंबर 2025 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में दी गई है. इस निर्णय को क्षेत्रीय विकास और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यात्रियों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

बी.एल. वर्मा ने कहा कि अब बदायूं और आसपास के जिलों के लोगों को दिल्ली जाने के लिए बार-बार ट्रेन बदलने या अतिरिक्त साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. यह ट्रेन सीधी कनेक्टिविटी देगी, जिससे यात्रा आसान और समय की बचत होगी.

रोजगार और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने बताया कि इस सुविधा से व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी. खासकर छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा. इस मांग को लेकर बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने लोकसभा में आवाज उठाई थी. अब मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

आवागमन को मिलेगी नई रफ्तार

रेल मंत्रालय के अनुसार, इस विस्तार से बदायूं, कासगंज और बरेली मंडल के बीच आवागमन को नई गति मिलेगी. यह ट्रेन दैनिक यात्रियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद होगी.

अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगा लाभ

स्थानीय लोगों का मानना है कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. निवेश के नए अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय बाजारों को पहचान मिलेगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर, यह फैसला बदायूं के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.