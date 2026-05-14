भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर कई दावे किए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले 22 सालों से निर्वाचित पद पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई विदेश यात्राएं की हैं. संबित पात्रा के अनुसार, राहुल गांधी अब तक लगभग 54 विदेश यात्राएं कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि इन यात्राओं में इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, मालदीव, कतर, मस्कट और ओमान जैसे देशों के दौरे शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि इनमें से ज्यादातर यात्राओं का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और उनसे जुड़ी जानकारी, फोटो और यात्रा से जुड़ी डिटेल भी सामने हैं.

संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है. संबित पात्रा ने दावा किया कि एक अनुमान के मुताबिक 2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे.उन्होंने यह भी कहा कि हर विदेश यात्रा में राहुल गांधी के साथ 3 से 4 लोग भी जाते थे. पात्रा ने आरोप लगाया कि कई बार राहुल गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था से बचकर भी यात्रा की. हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी. संबित पात्रा ने यह भी साफ किया कि इस अनुमान में संसद की समितियों से जुड़ी आधिकारिक विदेश यात्राओं को शामिल नहीं किया गया है.

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बीजेपी सांसद ने दागे सवाल

बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी की ज्यादातर विदेश यात्राएं ऑन रिकॉर्ड हैं. इनमें प्रेस ट्रिप, संसद से जुड़े रिकॉर्ड और फोटो भी मौजूद हैं. लेकिन इन यात्राओं की फंडिंग को लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने सवाल पूछा कि इन यात्राओं का खर्च किसने उठाया और क्या इसकी पूरी जानकारी देश के सामने रखी गई है. संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई बार विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार से अनुमति नहीं लेते थे. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में राहुल गांधी ने SPG सुरक्षा व्यवस्था को भी जानकारी नहीं दी.

उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी सीक्रेट ट्रिप पर जाते हैं और क्या उनकी विदेश यात्राओं को किसी विदेशी एजेंसी से फंडिंग मिलती है. बीजेपी नेता ने कुछ खास यात्राओं का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक दिसंबर 2025 में राहुल गांधी लंदन और बर्लिन गए थे, जिसमें करीब 1.4 करोड़ रुपये खर्च हुए. उन्होंने कहा कि सितंबर और अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी लैटिन अमेरिका गए थे, जहां कुल 5.5 करोड़ रुपये खर्च हुए. पात्रा ने दावा किया कि इस खर्च का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.

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