भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है. एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेले गए पहले मैच के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने टीम इंडिया के कैप्टन सूर्यकुमार यादव को चैलेंज दिया था. अब फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने के बाद बीजेपी नेता ने सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा.

बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज को दिया चैलेंज

बीजेपी नेता अजय आलोक ने एक्स पर सौरभ भारद्वाज को पुराना वीडियो शेयर किया. इसमें AAP नेता कह रहे हैं, "सूर्यकुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें एक दूसरी चुनौती देते हैं जितनी पैसा आपने क्रिकेट के धंधे में कमाया है वो सारा का सारा पैसा उन 26 विधवाओं को दे दो. हम भी मान जाएंगें." इस पर बीजेपी नेता ने लिखा, "अगर तुम्हारी औकात है सौरभ बाबू तो अपना एक महीने का वेतन दे के दिखा दो, भारतीय कप्तान ने तो दिखा दिया."

SKY ने मैच फीस दान करने का फैसला किया

भारत ने रविवार को पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप जीता. सूर्यकुमार ने मैच के बाद एक्स पर लिखा, ‘‘मैने इस टूर्नामेंट से अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरे ख्यालों में हैं. जय हिंद.’’

भारतीय खिलाड़ियों को टी-20 प्रारूप में हर मैच में चार लाख रुपये मिलते हैं यानी टूर्नामेंट के सात मैचों के लिये सूर्यकुमार यादव को 28 लाख रुपये मिलेंगे. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. टीम इंडिया के कैप्टन सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान पर मिली जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था.

पाकिस्तान ने उन पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाकर आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर प्रतिबंध की भी मांग की थी. आईसीसी ने उन पर उस दिन की मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाकर आइंदा ऐसे बयानों से बचने के लिये कहा था.