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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Voter List Row : 'BLO को धमकाया, वोटर रजिस्ट्रेशन रोका'! तेलंगाना में BJP के आरोपों से मचा सियासी तूफान

Telangana Voter List Row : 'BLO को धमकाया, वोटर रजिस्ट्रेशन रोका'! तेलंगाना में BJP के आरोपों से मचा सियासी तूफान

तेलंगाना में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. BJP ने BLO को धमकाने, फर्जी एनरोलमेंट और प्रवासी मतदाताओं को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 04:15 PM (IST)
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Telangana Voter List Row: BJP तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात की. रामचंद्र ने हैदराबाद, मलकजगिरी और साइबराबाद में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया में कथित रुकावटों पर चिंता जताई; इन इलाकों में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मतदाता रहते हैं.

राव ने आरोप लगाया कि AIMIM और कांग्रेस के नेता कुछ इलाकों में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को डरा-धमका रहे थे, उन्हें इलाकों में जाने से रोक रहे थे और योग्य मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन न करने के लिए दबाव डाल रहे थे.रामचंद्र ने कहा कि CEO ने इस दावे की जांच का भरोसा दिया है.

राव ने पत्रकारों को बताया कि 'बेवजह शक' पैदा करने की कोशिशों के बावजूद SIR अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 24 जुलाई की समय-सीमा से पहले ही 92 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं. CEO से उनकी पार्टी की मुख्य मांग यह थी कि एन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, बल्कि सभी ज़रूरी इलाकों में अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि शहर में रहने वाले दूसरे राज्यों के बहुत से लोग तेलुगु नहीं पढ़ते हैं.

यह भी पढ़ें : Kirti Azad On BJP: बंगाल में नाबालिग से रेप पर कीर्ति आजाद का BJP पर फूटा गुस्सा, बोले- 'धर्म के आधार पर...'

कांग्रेस पर बड़ा आरोप

राव ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस एक 'झूठा अभियान' चला रही है जिसमें प्रवासियों को बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने अपने मूल स्थान पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वे राशन और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ BLOs को बंधक बनाकर उन पर फर्जी एनरोलमेंट (जिसमें रोहिंग्या मतदाता भी शामिल हैं करने का दबाव डाला जा रहा था. 

CEO ने जांच का भरोसा

खबर है कि CEO ने दोनों आरोपों की जांच का भरोसा दिया और कहा कि किसी भी गलत एंट्री को BLA-2 शिकायत तंत्र के ज़रिए चुनौती दी जा सकती है. राव ने सभी योग्य नागरिकों से समय-सीमा खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अपील की और कहा कि अगर समय बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो BJP भारत निर्वाचन आयोग से औपचारिक रूप से अनुरोध करेगी.

यह भी पढ़ें : 'कब तक बूढ़े लोग...', अन्ना हजारे को लेकर ये क्या बोले गए कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, मचा बवाल

Published at : 07 Jul 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
BLO BJP TELANGANA N Ramchander Rao
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