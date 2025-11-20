तीन OBC, तीन EBC और एक भूमिहार... नीतीश कैबिनेट में BJP ने कैसे साधा जातीय समीकरण? देख लीजिए

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. बिहार की नई सरकार में बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री बने. वहीं जेडीयू को मुख्यमंत्री समेत 9 पद मिले. बीजेपी ने मंत्री पद के बंटवारे में मंडल और कमंडल का खासा ध्यान रखा है. नीतीश कुमार सीएम तो वहीं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री बनाए गए.

नीतीश सरकार में ये विधायक बने मंत्री

शपथ लेने वाले मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र कुमार यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नबीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर,अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रौशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश थे.राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पांच से छह सदस्यों के ग्रुप में बारी-बारी से नवनिर्वाचित मंत्रियों को बुलाकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

बीजेपी के मंत्री और जाति

विजय सिन्हा- भूमिहार

सम्राट चौधरी- कुशवाहा

दिलीप जायसवाल-वैश्य

मंगल पांडे- ब्राह्मण

श्रेयसी सिंह -राजपूत

संजय टाइगर - राजपूत

नितिन नवीन- कायस्थ

सुरेंद्र मेहता - धानुक (अति पिछड़ा)

लखेंद्र पासवान- पासवान (एससी)

अरुण शंकर प्रसाद- सुड़ी (ओबीसी)

राम कृपाल यादव- यादव

रमा निषा - मल्लाह (अति पिछड़ा)

नारायण शाह- बनिया

प्रमोद कुमार चंद्रवंशी- अति पिछड़ा

इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसके बाद जेडीयू को 85, जबकि एलजेपी (रामविलास) को 19, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा (HAM) को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को चार सीटें मिलीं. एलजेपी (आर) के खाते में 3, HAM से एक और आरएलएम से एक मंत्री बनाए गए.

पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को बधाई दी

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘‘बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई. यह समर्पित नेताओं की शानदार टीम है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. सभी को मेरी शुभकामनाएं.’’ समारोह के अंत में प्रधानमंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में गमछा हवा में लहराकर उपस्थित जनसमूह का उत्साह बढ़ाया.

