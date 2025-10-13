हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात

Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात

Bihar Elections: बिहार में दो चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है. पहली बार BJP-JDU बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 13 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Elections: बिहार में कई दिनों की चर्चा और मंथन के बाद एनडीए ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन में इसको लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है. 

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि 40 सीटें चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ी गई हैं. ऐसा पहली बार हुआ है, जब एनडीए में शामिल जेडीयू-बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा ऐसे समय पर की गई है, जबकि पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख में एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है. 

पहली बार बराबर-बरावर सीटों पर लड़ रहे JDU-BJP

 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के बराबर सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है. बीजेपी कभी जेडीयू की जूनियर सहयोगी मानी जाती थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वह राज्य में अपनी पैठ लगातार मजबूत करती रही है.

चिराग-मांझी की पार्टी को कितनी सीटें?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को 29 सीट मिली हैं. साल 2020 के चुनाव में चिराग पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे, जब उन्होंने गठबंधन से बगावत कर अलग लड़ाई लड़ी थी. मांझी की पार्टी HAM और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को 6-6 सीटें दी गई हैं. वैसे सीट बंटवारे को लेकर मांझी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए. वह पहले 'कम से कम 15 सीट' की मांग कर रहे थे, ताकि उनकी पार्टी को विधानसभा में 'मान्यता प्राप्त दल' का दर्जा मिल सके. 

सीट शेयरिंग के बाद क्या बोले मांझी?

पटना पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'उच्च नेतृत्व ने जो फैसला किया है, उसे हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन हमें केवल छह सीट देकर हमारी ताकत को कम करके आंका गया है. इसका नुकसान एनडीए को चुनाव में उठाना पड़ सकता है.' हालांकि मांझी ने यह भी दोहराया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आखिरी सांस तक रहेंगे.

हालांकि महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) में सीट बंटवारे का पेंच अब भी फंसा नजर आ रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए, जिससे गठबंधन के भीतर असंतोष की अटकलें तेज हो गईं.

17 अक्टूबर है पहले चरण के नामांकन की तारीख

पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और उम्मीदवारों में बेचैनी स्पष्ट दिखने लगी है. लालू परिवार के दिल्ली रवाना होते समय उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई. बिहार में दो चरणों में मतदान छह और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

सीट शेयरिंग में देरी पर क्या बोली आरजेडी?

आरजेडी के करीबी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 243 में से 'कम से कम आधी' सीट पर चुनाव लड़ेगी. सूत्रों ने देरी के लिए कांग्रेस, वामदलों और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को जिम्मेदार ठहराया. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कांग्रेस अपनी हालिया ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की सफलता के आधार पर अधिक सीट की मांग कर रही है. इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दो सप्ताह में राज्य के 25 जिलों का दौरा किया था.

अदालत में पेश होने दिल्ली जा रहा लालू परिवार: अखिलेश प्रसाद 

कयास लगाए जा रहे थे कि लालू परिवार दिल्ली जाकर राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की अपील करेगा, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस पर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा, 'लालू जी और उनका परिवार दिल्ली इसलिए गए है क्योंकि उन्हें अदालत में पेश होना है.'

राज्यसभा सदस्य सिंह तेजस्वी यादव के साथ उसी उड़ान में बैठे थे. उन्होंने कहा, 'सीट बंटवारे में ज्यादा समस्या नहीं है. एक-दो दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा.' लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य भूमि के बदले नौकरी (लैंड-फॉर-जॉब्स) घोटाले में आरोपी हैं, जो उनके रेलमंत्री कार्यकाल से जुड़ा मामला है.

बीजेपी ने नीतीश को हाशिये पर ढकेल दिया: कांग्रेस

पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने NDA पर निशाना साधते हुए कहा, 'सीट बंटवारे से साफ है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाशिये पर डाल दिया है. यह पहली बार है जब जदयू भाजपा से ज्यादा सीट पर नहीं लड़ रहा है. आने वाले समय में भाजपा, JDU को निगल जाएगी.'

क्या है कांग्रेस की डिमांड?

सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी ने कांग्रेस को 50 सीटों का ऑफर दिया था, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस की डिमांड कम से कम 60 सीटों की है, जिसको लेकर आरजेडी सहज नहीं है. अब सीट बंटवारे पर लालू फैमिली की कांग्रेस हाईकमान के साथ सीधी बात हो सकती है.

जनसुराज ने जारी कर दी 51 उम्मीदवारों की लिस्ट

जन सुराज पार्टी ने पुराने गठबंधनों से पहले बढ़त लेते हुए कुछ दिन पहले ही 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी तथा सोमवार को एक और सूची जारी करने वाली है. यह पार्टी एक साल पहले बनी थी. सभी की निगाहें वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर टिकी हैं, जहां तेजस्वी यादव लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं. जन सुराज पार्टी के संस्थापक और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं कि वह स्वयं इसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

Published at : 13 Oct 2025 08:12 AM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV LALU YADAV BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rain IMD Alert: पार गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
पार गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Durgapur Medical College Case: 'रात में लड़की क्यों निकली?', ममता के बयान पर मचा सियासी बवाल
Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rain IMD Alert: पार गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
पार गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
यूटिलिटी
दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
नौकरी
AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!
AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget