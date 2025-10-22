हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कलह, कई सीटों पर साथी आमने-सामने

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कलह, कई सीटों पर साथी आमने-सामने

Bihar Election India Bloc: कांग्रेस प्रवक्ता असित तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती आई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि 'एक-दो दिनों में यह विवाद सुलझ जाएगा.'

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 22 Oct 2025 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख बीत चुकी है, लेकिन महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) में सीटों के बंटवारे पर किसी तरह का अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. कांग्रेस, राजद (RJD), वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के बीच मतभेद खुलेआम सामने आ रहे हैं. इसका असर यह है कि आगामी चुनाव में कम से कम 11 सीटों पर महागठबंधन के ही उम्मीदवार आमने-सामने लड़ेंगे, जिसे अब ‘फ्रेंडली फाइट’ कहा जा रहा है.

11 सीटों पर ‘साथी’ भिड़ेंगे आमने-सामने

महागठबंधन के भीतर जिन सीटों पर टकराव की संभावना है, उनमें नरकटियागंज, वैशाली, राजा पाकर (SC), बछवाड़ा, बिहाशरीफ, रोसड़ा, लालगंज, तारापुर, कहलगांव, चैंपुर और पिपरा शामिल हैं. इन सीटों पर कांग्रेस बनाम RJD या कांग्रेस बनाम वामपार्टी उम्मीदवार आमने-सामने होंगे.

नरकटियागंज: कांग्रेस के शशवत केदार पांडे बनाम RJD के दीपक यादव

बछवाड़ा: कांग्रेस के प्रकाश दास बनाम CPI के अवधेश राय

वैशाली: कांग्रेस के संजीव सिंह बनाम RJD के अजय कुशवाहा

इस तरह की ‘फ्रेंडली फाइट’ मतदाता और पार्टी दोनों के लिए नई चुनौती साबित हो सकती है.

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद

बिहार की 243 विधानसभा सीटों में अब तक उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है:

RJD: 143 उम्मीदवार, कांग्रेस: 60 उम्मीदवार, CPI: 9 उम्मीदवार, CPI(M): 4 उम्मीदवार. CPI(ML) Liberation: 20 उम्मीदवार, VIP: 15 उम्मीदवार.

RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चूंकि RJD राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार है. उन्होंने सहयोगी दलों से अपील की कि वे उन सीटों से अपने उम्मीदवार वापस लें, जहां RJD पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है.

कांग्रेस प्रवक्ता असित तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती आई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि 'एक-दो दिनों में यह विवाद सुलझ जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि RJD और वामपंथी दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस की सूची घोषित होने के बाद जारी की.

विपक्ष में कलह पर एनडीए का तंज
इस बीच, लोजपा (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने कभी इतना बड़ा गठबंधन टूटने के कगार पर नहीं देखा. उन्होंने कहा, 'चुनाव में ‘फ्रेंडली फाइट’ जैसी कोई चीज नहीं होती. अगर महागठबंधन सोचता है कि एक ही सीट से कई उम्मीदवार उतारकर उसे फायदा मिलेगा, तो वे भ्रम में हैं. कई सीटों पर तो उन्होंने हमें वॉकओवर ही दे दिया.'

चुनाव की तारीखें
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर. परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी. हालांकि नामांकन की अंतिम तारीख बीत चुकी है, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति अभी भी नहीं बनी, और कई सीटों पर साथी ही प्रतिद्वंद्वी बनकर आमने-सामने होंगे.

Published at : 22 Oct 2025 06:05 PM (IST)
