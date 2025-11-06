हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव: पहले चरण के रण में बंपर वोटिंग, 'सुशासन बनाम सबको नौकरी' की जंग का मंच तैयार, जानें 10 बड़ी बातें

बिहार चुनाव: पहले चरण के रण में बंपर वोटिंग, 'सुशासन बनाम सबको नौकरी' की जंग का मंच तैयार, जानें 10 बड़ी बातें

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार के 45 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर सफलतापूर्वक वोटिंग कराई गई. 18 जिलों में हुए इस मतदान को दुनिया भर के 6 देशों के 16 प्रतिनिधिमंडलों ने लाइव देखा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर 2025) को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर करीब 64.66 फीसदी लोगों मतदान किया. बिहार की जनता में राजनीति में सक्रिया भागीदारी का उदाहरण पेश करते हुए पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग के दौरान कई ईवीएम बदले भी गए.

पहले चरण के उम्मीदवारों में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा (दोनों वर्तमान उपमुख्यमंत्री), बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और आरजेडी के भोला यादव शामिल हैं.

बिहार चुनाव की 10 बड़ी बातें 

1. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल ने बताया कि इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में कम संख्या में ईवीएम को बदला गया है. उन्होंने बताया कि इस बार 1.21 फीसदी बैलेट यूनिट्स को बदला गया, जबकि 2020 के चुनाव में यह संख्या 1.87 फीसदी थी. इसी तरह कंट्रोल यूनिट्स में इस बार 1.34 फीसदी बदलाव किया गया, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 1.77 फीसदी था.

2. गुंजियाल ने कहा कि वीवीपैट मशीनों में भी इस बार कम बदलाव की आवश्यकता पड़ी. इस चरण में 2.92 फीसदी वीवीपैट मशीनों को बदला गया, जबकि 2020 में यह संख्या 4.9 फीसदी थी. पहले चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 45 हजार से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. 

3. इस बार की मतदान प्रक्रिया पहले से अधिक सुचारू रही और तकनीकी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है. चुनाव आयोग के अनुसार इस बार मतदान में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही. मतदान के दौरान 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए.

4. शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,609 मतदान केंद्र थे. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 मतदान केंद्र थे. पहले चरण में कुल 1,314 उम्मीदवार थे, जिसमें 1,192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार थे. पूर्ण रूप से महिलाओं की ओर से संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 926 थी. वहीं पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मियों की ओर से संचालित केंद्रों की संख्या 107 थी.

5. निर्वाचन अधिकारी ने बताया, "सभी मतदान केंद्रों से लाइव टेलीकास्टिंग हुई. इस दौरान जितनी भी शिकायतें आईं, उनका निस्तारण किया गया. बक्सर के ब्रह्मपुर, फतुहा और सूर्यगढ़ा के कुछ मतदान केंद्रों में बहिष्कार की सूचना मिली थी." चुनाव आयोग को कुल 143 शिकायतें मिलीं, जिसका समाधान उसी समय किया गया.

6. एडीजी कुंदन कृष्णन ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बताया कि ऐसी दो-तीन घटनाएं सामने आई हैं. लखीसराय के खुरियारी गांव में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया डिप्टी सीएम पर कीचड़ फेंकने का भी आरोप है. हालांकि, डीएम और एसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और डिप्टी सीएम को वहां से सुरक्षित निकाल लिया. दूसरी घटना सारण से रिपोर्ट हुई जहां मौजूदा विधायक सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ. किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद एनडीए की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा,  लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखाता है कि बीजेपी को अभूतपूर्व बहुमत मिलेगा. इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है.

8. बिहार के 18 जिलों में हुए मतदान को दुनिया भर के 6 देशों के 16 प्रतिनिधिमंडल ने लाइव देखा और पूरी व्यवस्था को करीब से देखा. ये प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, बेल्जिम, इंडोनेशिया और कोलंबिया से आये थे. ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार के चुनाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा गया.

9. पहले चरण के चुनाव के लिए 4 लाख से अधिक मतदानकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी. ये सभी कर्मचारी बुधवार (5 नवंबर 2025) को रात 11:20 तक अपने-अपने बूथ पर पहुंच गए थे. वहीं 1,314 उम्मीदवारों ने मतदान केंद्रों के लिए 67,902 पोलिंग एजेंट्स नियुक्त किये थे.

10. चुनाव आयोग के अनुसार 90 हजार से अधिक जीविका दीदियों/महिला वॉलेंटियर्स को सीएपीएफ जवानों के साथ सभी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया था. दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने ई-रिक्शा की व्यवस्था की. (एजेंसी इनपुट के साथ)

Published at : 06 Nov 2025 11:34 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: डिप्टी CM की कार पर 'गोबर' अटैक! | Vijay Sinha | RJD | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
PAK vs SA 2nd ODI: क्विंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा
क्विंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget