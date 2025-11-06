बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर 2025) को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर करीब 64.66 फीसदी लोगों मतदान किया. बिहार की जनता में राजनीति में सक्रिया भागीदारी का उदाहरण पेश करते हुए पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग के दौरान कई ईवीएम बदले भी गए.

पहले चरण के उम्मीदवारों में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा (दोनों वर्तमान उपमुख्यमंत्री), बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और आरजेडी के भोला यादव शामिल हैं.

बिहार चुनाव की 10 बड़ी बातें

1. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल ने बताया कि इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में कम संख्या में ईवीएम को बदला गया है. उन्होंने बताया कि इस बार 1.21 फीसदी बैलेट यूनिट्स को बदला गया, जबकि 2020 के चुनाव में यह संख्या 1.87 फीसदी थी. इसी तरह कंट्रोल यूनिट्स में इस बार 1.34 फीसदी बदलाव किया गया, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 1.77 फीसदी था.

2. गुंजियाल ने कहा कि वीवीपैट मशीनों में भी इस बार कम बदलाव की आवश्यकता पड़ी. इस चरण में 2.92 फीसदी वीवीपैट मशीनों को बदला गया, जबकि 2020 में यह संख्या 4.9 फीसदी थी. पहले चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 45 हजार से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

3. इस बार की मतदान प्रक्रिया पहले से अधिक सुचारू रही और तकनीकी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है. चुनाव आयोग के अनुसार इस बार मतदान में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही. मतदान के दौरान 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए.

4. शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,609 मतदान केंद्र थे. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 मतदान केंद्र थे. पहले चरण में कुल 1,314 उम्मीदवार थे, जिसमें 1,192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार थे. पूर्ण रूप से महिलाओं की ओर से संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 926 थी. वहीं पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मियों की ओर से संचालित केंद्रों की संख्या 107 थी.

5. निर्वाचन अधिकारी ने बताया, "सभी मतदान केंद्रों से लाइव टेलीकास्टिंग हुई. इस दौरान जितनी भी शिकायतें आईं, उनका निस्तारण किया गया. बक्सर के ब्रह्मपुर, फतुहा और सूर्यगढ़ा के कुछ मतदान केंद्रों में बहिष्कार की सूचना मिली थी." चुनाव आयोग को कुल 143 शिकायतें मिलीं, जिसका समाधान उसी समय किया गया.

6. एडीजी कुंदन कृष्णन ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बताया कि ऐसी दो-तीन घटनाएं सामने आई हैं. लखीसराय के खुरियारी गांव में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया डिप्टी सीएम पर कीचड़ फेंकने का भी आरोप है. हालांकि, डीएम और एसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और डिप्टी सीएम को वहां से सुरक्षित निकाल लिया. दूसरी घटना सारण से रिपोर्ट हुई जहां मौजूदा विधायक सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ. किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद एनडीए की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखाता है कि बीजेपी को अभूतपूर्व बहुमत मिलेगा. इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है.

8. बिहार के 18 जिलों में हुए मतदान को दुनिया भर के 6 देशों के 16 प्रतिनिधिमंडल ने लाइव देखा और पूरी व्यवस्था को करीब से देखा. ये प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, बेल्जिम, इंडोनेशिया और कोलंबिया से आये थे. ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार के चुनाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा गया.

9. पहले चरण के चुनाव के लिए 4 लाख से अधिक मतदानकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी. ये सभी कर्मचारी बुधवार (5 नवंबर 2025) को रात 11:20 तक अपने-अपने बूथ पर पहुंच गए थे. वहीं 1,314 उम्मीदवारों ने मतदान केंद्रों के लिए 67,902 पोलिंग एजेंट्स नियुक्त किये थे.

10. चुनाव आयोग के अनुसार 90 हजार से अधिक जीविका दीदियों/महिला वॉलेंटियर्स को सीएपीएफ जवानों के साथ सभी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया था. दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने ई-रिक्शा की व्यवस्था की. (एजेंसी इनपुट के साथ)