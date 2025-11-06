बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मददान संपन्न हुआ. इस बार लोगों ने बढ़चढ़ मतदान में हिस्सा लिया. चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 64.46 फीसदी लोगों ने शाम 6 बजे तक वोटिंग किया. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल ने बताया कि पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. उन्होंने बताया कि कई जगहों से शिकायतें भी मिली है, जिसका हल उसी समय कर दिया गया.

सभी शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, "पहले चरण के चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है. मतदान के दौरान 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए. मतदान समाप्त होने तक 143 शिकायतें प्राप्त हुईं. सभी का समय पर समाधान कर दिया गया. इसके अलावा, सीधे फोन पर प्राप्त सभी शिकायतों का समय पर समाधान किया गया."

'1.21 फीसदी बैलेट यूनिट बदलने पड़े'

उन्होंने कहा, "ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 56, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 165 और 166, लखीसराय के पास सूर्यगढ़ा में मतदान केंद्र संख्या 1, 2 और 5 से बहिष्कार की भी सूचना मिली. आज संपन्न हुए पहले चरण के मतदान में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है. मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुआ. इस बार हमें पहले चरण में केवल 1.21 फीसदी बैलेट यूनिट बदलने पड़े, जबकि 2020 के विधानसभा चुनावों में केवल 1.87 फीसदी ईवीएम बदले गए थे."

CEC ज्ञानेश कुमार ने वोटर्स को बधाई दी

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं को 1951 के बाद विधानसभा चुनावों के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान फीसदी दर्ज करने पर बधाई दी. उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद किया कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए बड़े उत्साह और जोश के साथ मतदान किया. उन्होंने पूरी चुनावी मशीनरी को भी पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया.

छिटपुट हिंसा की खबरें आई सामने

बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 121 पर पहले चरण में मतदान हुआ था, जबकि शेष 122 पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मतदान के दौरान छिटपुट हिंसा की भी खबरें आईं, जिनमें लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला और छपरा में कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वाहन पर हमला शामिल है.

इन दिग्गजों के भाग्य का होना है फैसला

आरजेडी ने प्रशासन पर मतदान धीमा करने के इरादे से महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर बिजली कटौती करने का आरोप लगाया. पहले चरण के उम्मीदवारों में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा (दोनों वर्तमान उपमुख्यमंत्री), बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और आरजेडी के भोला यादव शामिल हैं. भोला यादव आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी हैं.

