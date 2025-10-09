बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा. विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने तैयारियां और तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गए हैं. तेजस्वी सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार की पहली पसंद हैं. अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो पार्टियों को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई है.

बिहार में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है. अगर लोक पाल के ओपिनियन पोल की मानें तो महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है. इसके मुताबिक महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिल सकती हैं. वहीं दूसरी तरफ एनडीए को 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं. लिहाजा लोक पाल के ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार को निराशा हाथ लग सकती है. अन्य पार्टियों को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं.

तो क्या एनडीए को मिलेगा स्पष्ट बहुमत

टाइम्स नाउ-जेबीसी के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल सकता है. ओपिनियन पोल में एनडीए को 131 से 150 सीटें मिली हैं. एनडीए में कई पार्टियां शामिल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है. उसे 66 से 77 सीटें मिल सकती हैं. वहीं जनता दल यूनाइटेड को 52 से 58 सीटें मिल सकती हैं. इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन को 81 से 103 सीटें मिल सकती हैं. वहीं दूसरी पार्टियों को 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं.

आईएएनएस-मैट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक भी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलेगा. एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 70 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है. अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो उन्हें 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं.

किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी

अगर तीन बड़े ओपिनियन पोल को देखें तो इसमें दो के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन चौंकाने वाली यह भी बात है कि बिहार में फरवरी से लेकर सितंबर महीने तक मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वे हुआ था. इसमें तेजस्वी यादव लगातार सीएम पद के लिए पहली पसंद थे. सितंबर महीने में प्रशांत किशोर को लेकर भी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी.