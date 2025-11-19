बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं. एनडीए के विधायक दल ने नीतीश कुमार ने अपना नेता चुना है. नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार (20 नवंबर 2025) को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है. देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो दशकों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम

सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव पवन कुमार चामलिंग के पास है. वह 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक सिक्किम से मुख्यमंत्री रह चुके हैं. पवन चामलिंग करीब 25 सालों तक सिक्किम के सीएम रहे. उनकी पार्टी ने लगातार पांच बार जीत दर्ज की. वे भारत के सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले नेता हैं.

नवीन पटनायक 24 साल का कार्यकाल

इस लिस्ट में दूसरे नाम ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक का है. वह (5 मार्च 2000-12 जून 2024) 24 साल तक ओडिशा में शासन किया. यहां 2024 में हुए चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिली थी. पिछले साल अगर बीजेडी की सरकार में नवीन पटनायक सीएम बनते तो वह पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ देते.

पश्चिम बंगाल से पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसे 23 साल तक पश्चिम बंगाल की सरकार चला चुके है. वह 23 साल (21 जून 1977-5 नवंबर 2000) तक मुख्यमंत्री रहे हैं. गेगोंग अपांग 23 साल तक अरुणाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं. एक समय में अरुणाचल की पूरी राजनीति उनके इर्द-गिर्द ही घुमती थी.

लाल थानहावला ने तीन अलग-अलग कार्यकालों में 22 साल मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. उनका पहला कार्यकाल 5 मई 1984-21 अगस्त 1986 तक, दूसरा 24 जनवरी 1989-3 दिसंबर 1998 तक, तीसरा 11 दिसंबर 2008-15 दिसंबर 2018 तक रहा. हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम विरभद्र सिंह अलग-अलग कार्यकालों में 21 साल तक राज्य की कमान संभाल चुके हैं.

आठवें नंबर पर नीतीश कुमार का नाम

माणिक सरकार मार्च 1998 से 2018 तक (19 साल 363 दिन) त्रिपुरा के सीएम रह चुके हैं. इस लिस्ट में आठवें नंबर पर नीतीश कुमार हैं. वह 3-11 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005-20 मई 2014, 2 फरवरी 2015-अब तक राज्य के सीएम रहे हैं. उन्होंने 19 साल 93 दिन सीएम के रूप में काम किया.

तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि 18 साल तक राज्य की सत्ता संभाल चुके हैं. वह 10 फरवरी 1969-31 जनवरी 1976 तक, 27 जनवरी 1989-30 जनवरी 1991 तक, 13 मई 1996-14 मई 2001 तक, 13 मई 2006-16 मई 2011 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इस लिस्ट में 10वें नंबर पर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल हैं. वह 27 मार्च 1970 - 14 जून 1971, 20 जून 1977-17 फरवरी 1980, 12 फरवरी 1997-26 फरवरी 2002, 1 मार्च 2007-16 मार्च 2017 तक 18 साल 250 दिन तक सीएम रहे हैं.