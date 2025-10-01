बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सभी पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है. इस बीच बिहार चुनाव को लेकर कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं. अब तक के ताजा सर्वे के मुताबिक इसी बार बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है. वहीं इस बार जन सुराज की एंट्री ने विधानसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है. इसी बीच बिहार में सी वोटर का ताजा सर्वे सामने आया है.

सी-वोटर के ताजा सर्वे में 16 फीसदी लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से काबिल माना है, जबकि मात्र 10 फीसदी लोगों ने एलजेपी नेता चिराग पासवान को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया है.

प्रशांत किशोर ने लोकप्रियता में चिराग को छोड़ा पीछे

सबसे ज्यादा 36 फीसदी लोगों ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना है, जबकि मात्र 7 फीसदी लोगों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीएम पद का उम्मीदवार माना है. तेजस्वी यादव के बाद दूसरे नंबर पर हैं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्हें सर्वे के मुताबिक 23 फीसदी लोग बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं. बता दें कि ये सर्वे सी वोटर की तरफ से सितंबर महीने में किया गया है, ये सबसे ताजा आंकड़े हैं.

नीतीश कुमार के कामकाज से कितने लोग खुश

सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं, इसे लेकर जब लोगों से सवाल किया गया तो फरवरी माह में किए गए सर्वे के मुताबिक 58 फीसदी लोग संतुष्ट थे और 39 फीसदी अंसतुष्ट. जून में 60 फीसदी पक्ष में 39 फीसदी उनके खिलाफ थे. वहीं सितंबर में किए गए ताजा सर्वे में 61 फीसदी लोग नीतीश से संतुष्ट, दिखे जबकि 38 फीसदी लोगों ने असंतुष्टी जाहिर की है.

बिहार की जनता किसे देखना चाहती है पीएम

प्रधानमंत्री पद को लेकर जब लोगों से सवाल किया गया तो 52 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, हालांकि सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी को 41 फीसदी लोग अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं.

