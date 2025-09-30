हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी अभिनेताओं का जलवा, पवन सिंह, रितेश पांडेय समेत ये सितारे आजमाएंगे किस्मत!

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी अभिनेताओं का जलवा, पवन सिंह, रितेश पांडेय समेत ये सितारे आजमाएंगे किस्मत!

Bihar Assembly Elections 2025: भोजपुरी फिल्मों के गायक और अभिनेता रितेश पांडेय का भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. उन्होंने हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सदस्यता ली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Sep 2025 10:04 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार बिहार के चुनावी समर में कई सितारे भी नजर आएंगे. बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से 2 बार सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा टीवी स्टार शेखर सुमन, बॉलीवुड डायरेक्टर प्रकाश झा और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कुणाल सिंह भी बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं.

इस बार के चुनाव में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि पवन सिंह ने पिछले साल काराकाट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे. इसके पहले बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, मगर कुछ ही दिनों बाद इसे वापस ले लिया गया. 

कहां से लड़ सकते हैं पवन सिंह और उनकी पत्नी
जानकारी के मुताबिक भोजपुर के बड़हरा, आरा या रोहतास के काराकाट सीट से पवन सिंह मैदान में उतर सकते हैं. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है. वो भी डेहरी या काराकाट सीट से निर्दलीय लड़ सकती हैं.

अभिनेता रितेश पांडेय का भी चुनाव लड़ना तय
इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के गायक और अभिनेता रितेश पांडेय का भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. हैलो-कौन गाने से प्रसिद्ध हुए रितेश पांडेय ने हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सदस्यता ली है. वो जनसुराज के टिकट पर रोहतास के करगहर या भभुआ सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. इसके अलावा भोजपुरी गीतकार एवं लौरिया विधायक विनय बिहारी भी इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे.

ये भोजपुरी सितारे करेंगे प्रचार
चुनाव में किस्मत आजमाने के अलावा प्रचार में भी भोजपुरी सितारों का जलवा दिखेगा. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के साथ पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ जैसे भोजपुरी सुपरस्टार विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे.

खेसारी लाल यादव के भी राजद और सपा से करीबी को देखते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं. खेसारी राजद उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं. बिहार चुनावों में फिल्मी सितारों ने किस्मत तो पहले भी आजमाई है, मगर जीत कुछ को ही नसीब हुई है. 

Published at : 30 Sep 2025 09:31 AM (IST)
6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Embed widget