Bihar Election Result 2025: बिहार के टॉप सबसे अमीर कैंडिडेट जीते या हारे, जानिए रिजल्ट

बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों पर गिनती सुबह 8 बजे से जारी है. कुछ समय बाद सभी उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला हो जाएगा. बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां की आर्थिक स्थिति को लेकर अक्सर चर्चा होती है. ADR Report रिपोर्ट के अनुसार, इस बार चुनाव मैदान में उतरे लगभग आधे उम्मीदवार करोड़पति हैं.

इस बार एडीआर (Association for Democratic Reforms) की रिपोर्ट आई, तो उसने बिहार की राजनीति में पैसों के बढ़ते दायरे को साफ कर दिया. करीब 2,600 उम्मीदवारों की संपत्ति के विश्लेषण से पता चला कि उनमें से 42 प्रतिशत करोड़पति हैं. 2020 के चुनाव में यह आंकड़ा 33 प्रतिशत था, यानी पिछले पांच वर्षों में नेताओं की संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम लौरिया विधानसभा सीट के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह का उन्होंने अपनी संपत्ति 368 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की थी. उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवारों के नतीजे

बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवारों में गुरुआ से नीतीश कुमार है, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) से खड़े हुए थे. वह 1148 वोटों के साथ 8वें नंबर पर रहे. उनकी कुल संपत्ति 250 करोड़ से ज्यादा है. तीसरे नंबर पर मुंगेर से बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणय है. उनको चुनाव में जीत मिली. उनकी कुल संपत्ति 170 करोड़ से ज्यादा है. चौथे नंबर पर पर महाराजगंज से स्वतंत्र उम्मीदवार राज किशोर गुप्ता है. उन्हें मात्र 2902 वोट मिले. उनकी कुल संपत्ति 137 करोड़ से ज्यादा है. 5वें नंबर पर मोकामा से जदयू से उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह है. उनको चुनाव में जीत मिली. उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है. इसके अलावा छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवे नंबर पर क्रमांश डॉ. कुमार पुष्पंजय,अरुण कुमार, संदीप कुमार सिंह, मनोरमा देवी और दीपक यादव है. ये सभी करोड़पति है.

