हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election Result 2025: बिहार के टॉप सबसे अमीर कैंडिडेट जीते या हारे, जानिए रिजल्ट

Bihar Election Result 2025: बिहार के टॉप सबसे अमीर कैंडिडेट जीते या हारे, जानिए रिजल्ट

बिहार विधानसभा चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला रहा. ADR रिपोर्ट के अनुसार, 42% उम्मीदवार करोड़पति हैं. जानिए बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवार कौन हैं और चुनावी नतीजों में उनकी किस्मत क्या रही.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 14 Nov 2025 11:46 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों पर गिनती सुबह 8 बजे से जारी है. कुछ समय बाद सभी उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला हो जाएगा. बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां की आर्थिक स्थिति को लेकर अक्सर चर्चा होती है.  ADR Report रिपोर्ट के अनुसार, इस बार चुनाव मैदान में उतरे लगभग आधे उम्मीदवार करोड़पति हैं.

इस बार एडीआर (Association for Democratic Reforms) की रिपोर्ट आई, तो उसने बिहार की राजनीति में पैसों के बढ़ते दायरे को साफ कर दिया. करीब 2,600 उम्मीदवारों की संपत्ति के विश्लेषण से पता चला कि उनमें से 42 प्रतिशत करोड़पति हैं.  2020 के चुनाव में यह आंकड़ा 33 प्रतिशत था, यानी पिछले पांच वर्षों में नेताओं की संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम लौरिया विधानसभा सीट के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह का उन्होंने अपनी संपत्ति 368 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की थी. उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवारों के नतीजे

बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवारों में गुरुआ से नीतीश कुमार है, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) से खड़े हुए थे. वह 1148 वोटों के साथ 8वें नंबर पर रहे. उनकी कुल संपत्ति 250 करोड़ से ज्यादा है. तीसरे नंबर पर मुंगेर से बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणय है. उनको चुनाव में जीत मिली. उनकी कुल संपत्ति 170 करोड़ से ज्यादा है. चौथे नंबर पर पर महाराजगंज से स्वतंत्र  उम्मीदवार राज किशोर गुप्ता है. उन्हें मात्र 2902 वोट मिले. उनकी कुल संपत्ति 137 करोड़ से ज्यादा है. 5वें नंबर पर  मोकामा से  जदयू से उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह है. उनको चुनाव में जीत मिली. उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है. इसके अलावा छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवे नंबर पर क्रमांश डॉ. कुमार पुष्पंजय,अरुण कुमार, संदीप कुमार सिंह, मनोरमा देवी और दीपक यादव है. ये सभी करोड़पति है.

ये भी पढ़ें: बिहार में कब-कब गलत साबित हुए एग्जिट पोल? कभी NDA ने तो कभी महागठबंधन ने चौंकाया

Published at : 14 Nov 2025 11:46 PM (IST)
Tags :
Bihar Election 2025 BIHAR Assembly Elections 2025 Bihar Counting Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget